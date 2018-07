Endlich: Ein legendärer Gig wird auf regulärem Wege veröffentlicht!

Ganze 50 Jahre hat es gebraucht, bis das eigentliche Live-Bootleg aus dem legendären Fillmore East endlich offiziell veröffentlicht wird. Zum Jahrestag der beiden gefeierten Shows erfolgt eine Retrospektive der ganz besonderen Art, die auch fünf Dekaden später noch für manchen Gänsehautaugenblick sorgt und sei es einfach nur wegen der zahlreichen Soloeskapaden von Mastermind Townshend, die auch dieser THE WHO-Show das ganz besondere Etwas spendieren. Dabei standen die beiden Auftritte kurz zuvor noch auf der Kippe, weil die landesweiten Unruhen mit dem Tod von Martin Luther King einen Tag vorher einen traurigen Höhepunkt erfahren hatten. Nach etlichen Diskussionen entschied sich die Band jedoch, ihre Gigs durchzuziehen und nicht noch weitere, vermeidbare Eskalationen zu entfachen - und um der Welt zu zeigen, dass man auch in dieser schwierigen Phase zu echten Wundertaten fähig ist.



Auf "Live At The Fillmore East 1968" werden die beiden Auftritte nun zusammengefasst bzw. ihre Highlights so kompiliert, dass man zu keiner Zeit den Eindruck erhält, hier wären mehrere Shows zu einer zusammengefasst worden. Der saucoole Opener 'Summertime Blues' legt den Nährboden für ein feuriges Event aus, auf dem die kultigen Briten schließlich ihre Ernte einfahren dürfen. 'Tattoo' und 'Happy Jack' initiieren kurzzeitig Party-Atmosphäre, bis 'Relax' und 'A Quick One (While He's Away)' mit ihren epischen Jams so viel Rock & Roll-Feeling versprühen, dass man die Zahl der gleichwertigen Nachahmer auch mit dieser Live-Erfahrung noch einmal auf wenige Finger reduzieren muss. Mit einem Wort: Gewaltig!



Aber THE WHO setzt noch einen drauf und pusht 'My Generation' auf eine unglaubliche Spielzeit von 33 Minuten, in denen Townshend und seine Mannschaft die Post abgehen lassen. Wenn Angus Young irgendwann mal von den besten gelernt haben sollte oder Jimmy Page tatsächlich Rock & Roll frühzeitig definiert bekommen sollte, dann geschah es unter anderem an dieser Stelle.



Und so stellt sich am Ende erst gar nicht die Frage, ob ein 50 Jahre altes Bootleg in seiner offiziellen Aufführung noch einmal notwendig ist. Denn analog zum kurz darauf eingespielten Leeds-Gig, der bis heute als das stärkste Tondokument von der THE WHO-Bühne gilt, ist hier jeder Song ein Statement, jedes Lick eine Wonne und jedes Solo eine echte Wucht. Rock & Roll ist dort, wo diese Band aufgetreten ist. Am 5. und 6. April 1968 war es im Fillmore East!