Licht und dezenter Schatten.

Je nach Interpretation heißt das neue Album "Wicked Disciple Rules", "Fuck The Rules" oder schlichtweg "Rules". Ich persönlich habe mich beim neuen WICKED DISCIPLE-Album für die dritte Herangehensweise entschieden. Vor knapp drei Jahren hat mich der harte, abwechslungsreiche und zart am Alternative Metal kratzende Groove/Thrash der Jungs ziemlich beeindruckt. Damsl waren einige Stellen auf "Salvation Or Decline" noch nicht ausgereift genug, doch scheinbar haben Patrick Donath und seine Mitstreiter die Zeit gut genutzt, um an den Songs zu feilen, noch abwechslungsreicher zu agieren und ein paar Kohlen mehr ins Feuer zu kippen, einfach um noch besser zu werden.

Ein fetter Gitarrensound, ein cooler Groove, ein mächtiges Stampfen – bereits durch das eröffnende '...And Jaundiced King Was Slained' schlägt die Platte schon früh die richtige Marschroute ein, obwohl auch hier WICKED DISCIPLE etwas zielorientierter hätte auf den Punkt kommen können. Doch dafür überrascht der geil-melodische Mittelteil, ehe der Rhythmus wieder nach vorne stampft. Parallelen zu BLACK LABEL SOCIETY, METALLICA zu "Black Album"-Zeiten, PANTERA oder FIVE FINGER DEATH PUNCH sind auch im zweiten Album-Ansturm nicht von der Hand zu weisen.

Mit 'Salvation Or Decline' inklusive balladesken Beginn, dem pessimistischeren 'Through Cellphone Pane', bei dem Donath sogar kurz auf deutscher Sprache singt, sowie dem futuristischen 'Bite On My Tongue' hat die Combo jedenfalls auch gutes Songmaterial am Start. Leider fehlt auf langer Sicht gesehen das gewisse Hit-Potential, durch das man "Rules" nicht mehr aus der Hand legen könnte. Dafür sind viele Passagen noch nicht zwingend genug, reden meist zu lange um den heißen Brei, anstatt ihn einfach in die tosende Menge zu werfen. Zumindest kommen im weiteren Verlauf das melancholisch angehauchte 'Never Surrender' und das knackige 'When I Die' inklusive cooler Gangshouts an diesen Status nah heran. Für mehr jedoch reicht es auf "Rules" noch nicht.

Selbstverständlich ist das Meckern auf hohem Niveau, denn in Sachen Rhythmik, Abwechslungsreichtum, Songwriting und Energie kann man WICKED DISCIPLE an dieser Stelle keinerlei Vorwürfe machen. Doch wenn man künftig ein wenig konsequenter das Ziel visiert, auch die letzten Reserven aufbraucht und sich darüber hinaus einen nicht ganz so plumpen Albumtitel – samt Artwork – wie vorliegend einfallen lässt, bin ich sicher, dass man Donath und Co. nicht aus den Augen verlieren darf.