Der Finger in der Wunde.

Ich selbst würde WICKED DISCIPLE jetzt nicht unbedingt mit METALLICA vergleichen, so wie es ab und an hinsichtlich des Debüts "" geschah – Nein, WICKED DISCIPLE ist ambitionierter, abwechslungsreicher, heavier und kälter als eine Hundeschnauze und alles, was Ulrich und Co. in den letzten zwanzig Jahren fabriziert haben zusammen. Ja, ich weiß, das sind ziemlich große Töne, die ich da über "Salvation Or Decline" spucke. Wenn man jedoch bedenkt, wie überaus ordentlich bereits der erste Rundumschlag "Traveler In Time" vor rund zweieinhalb Jahren ausfiel und welchen qualitativen Quantensprung WICKED DISCIPLE in dieser Zeit machte, darf man sich zurecht derart weit aus dem Fenster lehnen.

Auf "Salvation Or Decline" regiert der Metal in seinen unterschiedlichsten Formen: Mal knallt uns die Band die Riffs mitten ins Gesicht ('Amok', 'Jaymz Wordz'), mal wird es etwas melodischer, fast schon nachdenklicher ('Helltime Left Behind', 'Lucifer's Pride'), mal nimmt der bockstarke BLACK LABEL SOCIETY-Groove das Zepter in die Hand ('Hall Of The Jaundiced King', 'Serenades You Can't Stand') und ab und zu zeigen sich Patrick Donath und seine Haudegen von ihrer gefühlvollen Seite ('You Will Never Know'). Eine bunte Mischung aus straightem Heavy Metal, knackigem Hard Rock und groovigem Bay Area Thrash trifft auf einen ausgefeilten Abwechslungsreichtum und in puncto Songwriting verfügte die Truppe schon auf ihrer ersten Platte über ein fundiertes Know-How.

Die Scheibe macht in seiner Gesamtheit einfach sehr viel Laune, die Spielfreude sprüht nur so über und wenn sich Donath und Co. auch künftig auf ihre Stärken besinnen, ohne dabei auf der Stelle zu treten, kann etwas ziemlich Großes hieraus wachsen. Natürlich gibt es auch auf "Salvation Or Decline" die eine oder andere Passage, die nicht ganz so druckvoll, nicht ganz so überzeugend ist, doch gut Ding will Weile haben. Falls WICKED DISCIPLE bei kommenden Taten noch ein Hauch mehr Durchsetzungsvermögen an den Tag bringen, ja Kinder, wo soll das denn dann hinführen? "Salvation Or Decline" läuft auch jetzt schon – trotz Abzügen in der B-Note – rauf und runter.