Für Schmerzverliebte.

Als alleiniger Tränensammler betrauert Ulfhednir dieses Jahr das zwanzigjährige WIGRID-Jubiläum. "Entfremdungsmoment" ist das erste Lebenszeichen (darf man das im DSBM so sagen?) seit einer Split mit SUNSHINE AND LOLLIPOPS (2014), was aber kein Zeichen für fehlende musikalische Kontinuität ist. Um das Namedropping gleich mal abzuhaken, müssen hier natürlich BURZUM und MANES genannt werden. Auch die Spuren BETHLEHEMs spürt man hin und wieder. Auch wenn das für unbedarfte Hörer alles recht ähnlich klingen mag, gibt es auf "Entfremdungsmoment" eine nicht zu unterschätzende Spannweite des musikalischen Ausdrucks .

Was Ulfhednir mit dem neuen Material gut gelingt, ist die Kohärenz des gesamten Albums. Bei sechs Songs auf siebenundfünfzig Minuten gibt es so manche Überlänge, die aber auskomponiert wirkt und in der richtigen Stimmungen Platz für Tagträume lässt. Wenn man so will, ein "Entfremdungsmoment" gegenüber dem Alltag. Der nur sehr partiell stattfindende Gesang trägt hierzu sicherlich einen Teil bei. Und selbst wenn gekeift und geschrien wird, findet das in den hintersten Tiefen des Mixes statt, was der Musik gut steht. Wenn man auch inhaltlich folgen möchte, ist das Lesen des Booklets also unerlässlich. Voraussetzung ist hier aber in jedem Fall, dass man dem depressiven und die Welt in Frage stellenden Ansatz von WIGRID grundsätzlich wohlgesonnen ist. Wer seinen Black Metal wegen der Aggressivität, klirrender Kälte oder gar musikalischer Spektakel hört, wird mit dem an sich unspektakulären Klang nicht viel anfangen können. Die Atmosphäre muss überzeugen und unter dem Strich tut sie das auch. Für meinen Geschmack hätten die Ambient-Elemente aus 'Lebenserfahrung' ruhig Einzug in weitere Teile des Albums halten können, anstatt wie bei 'Entzirkulation' nur angedeutet zu werden.

In "Entfremdungsmoment" sollte jeder mal hineinhören, der seinen Old School Black Metal ruhig, entrückt und beinahe meditativ mag. Gefallen finden kann man an WIGRID auch, ohne sich selbst auch nur ansatzweise in ähnlichen psychischen Zuständen zu befinden, als sie die Musik hier beschreibt.