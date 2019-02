Keine Lust auf Eigenständigkeit - wenn mal wieder alles bekannt klingt...

Wenn man sich tagein, tagaus mit neuer Musik beschäftigt, steht einem das Wasser schon mal bis zum Hals. Warum? Weil die Suche nach neuen, innovativen Sounds oftmals in einer Sackgasse endet, an deren Ende der immergleiche Aufguss bekannter Zutaten steht - und dann oftmals auch noch ohne die nötige Entschlossenheit, es wenigstens mal mit der Eigenständigkeit probiert zu haben.

Dennoch ergibt sich hieraus oft die Frage, ob man Acts wie den WILD ANIMALS böse sein kann, auf den gleichen Pop-Punk-Zug aufgesprungen zu sein, deren Schaffner in den vergangenen Jahren schon unzählige andere Bands bedient hat, ohne einen Extrazuschlag für die kreativen Grenzen einzufordern. Die Spanier versuchen es mit guter Laune, flockigen Melodien, schwungvollen Grooves und einigen Ausflügen auf die Indie-Schienen, doch so gut das Ganze am Ende auch gemacht sein mag: Schon nach wenigen Minuten schwindet das Interesse, weil "The Hoax" nichts bietet, was man nicht schon zigfach angeboten bekommen hätte - alleine in den vergangenen Wochen!

Von daher möchte ich auch gar nicht viel Zeit damit verbringen, die schematische Rezension herunterzurasseln und die Vorzüge dieses Albums gegen die genannten Nachteile aufzuwiegen. Die zehn Songs mögen zwar keine Bubblegum-Ware sein, aber sie bringen auch keine entscheidenden Impulse mit, die den WILD ANIMALS auf der Suche nach ersten Achtungserfolgen helfen könnten. "The Hoax" ist Easy Listening in seiner pursten Form, ganz anständig ausgearbeitet, nett in der Darbietung, am Ende aber doch irgendwie austauschbar und gesichtslos.

Anspieltipp: All My Friends Are Far Away