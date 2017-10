Ehrliches Handwerk mit langer Tradition

Ehrliche Musik - darum geht ers WILJALBA-Mastermind David Frikell in erster Linie. Der junge Musiker aus Berlin komponiert jedoch nicht frei Schnauze, sondern blickt zurück auf die Werke seiner Vorfahren, in deren Ahnengalerie irgendwann auch der berüchtigte Magier Wiljalba auftaucht, dem wiederum Frikell sich so stark verbunden fühlt, dass er sein neues Projekt entsprechend getauft hat.

Musikalisch ist die Reise in die Vergangenheit vor allem in den ruhigen Momenten der ersten EP wunderbar abgebildet. In 'The Iceman' etwa gibt es wunderbare, balladeske Folk-Kost, wohingegen es in 'Sue Mysterious' auch einige psychedelische Blues-Passagen sein dürfen. Im Titelsong von "Blackbird" sind es schließlich Aspekte aus dem Singer/Songwriter-Bereich, die den Komponisten bewegen und ihn zu einer weiteren schönen Hookline führen - un dann ist der Spaß leider auch schon wieder zu Ende.

Mit drei Tracks ist diese EP allerdings auch nur als Vorbote auf das bereits für den Herbst angekündigte Debüt "Lost Valley" zu sehen. Doch auch das erste Signal sollte überzeugen und auch über die kurze Distanz so gut unterhalten wie diese feinen Songs, die genug Vorfreude auslösen, um sich eingehender mit WILJALBA und seiner Geschichte auseinanderzusetzen. Fast parallel hat der Mann übrigens auch noch die EP "Wild Strawberries" eingespielt, die man im besten Fall gleich dazubucht!

Anspieltipp: Blackbird