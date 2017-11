Singer/Songwriter David Frikell macht es noch einmal kurz und knapp

Anstatt das bereits länger angekündigte, erste vollwertige Album nachzuschieben, hat sich David Frikell alias WILJALBA kurzerhand entschieden, lieber noch einmal über die kurze Distanz zu gehen - vermutlich dauert es also doch noch ein wenig, bis der komplette Longplayer dann fertiggestellt ist. Aber warum nicht auch mal warten, bis sich genügend Material angesammelt hat?



Sei's drum: Auch auf "Wild Strawberries" pflegt WILJALBA einen hippiesken Mix aus Singer/Songwriter-Ansätzen, Folk-Gitarren, introvertierten Indie-Sounds und vereinzelten Reminiszenzen an die ruhigeren Stücke von BOB DYLAN und den BEATLES. 'Lost Valley' versucht sich als schwungvollere Lagerfeuernummer, 'Seagulls, Sheep And Cherry Trees' zieht sich lieber etwas zuück und stimmt nachdenklich und der abschließende Titelsong macht deutlich, dass dieser Act bzw. der vorstehende Künstler Frikell ein unglaublich vielseitiger Songschreiber ist, dem vor allem Liebhaber etwas dezenterer Folknoten ihr Gehör leihen sollten.



Trotzdem sollte Frikell nun endlich auch mal mit dem Album zu Potte kommen; gerade wegen der beiden überzeugenden EPs ist die Geduldsprobe bis zur Veröffentlichung von "Lost Valley" echt gemein, weil beide Tonträger ein sehr jähes Ende haben, hat man sich erst einmal von ihrer warmen Akustik mitziehen lassen. Im Dezember soll es so weit sein - lassen wir uns also überraschen und erfreuen uns vorerst an einem weiteren schönen Shortplay.



Anspieltipp: Wild Strawerries