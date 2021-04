Nette Unterhaltung, aber kein Meisterwerk

Wie sein Bandkollege Steve Lukather bringt auch der aktuelle TOTO-Sänger Joseph Williams in diesen Tagen ein Soloalbum heraus. "Denizen Tenant" heißt das gute Stück, welches in den Digbyroad Studios produziert wurde. Neben Lukather ist auch TOTO-Keyboarder David Paich an der Entstehung beteiligt, ebenso wie viele andere Gastmusiker.



Das sollte doch eigentlich ein Garant für ein Album der Superlative sein. Anders als Lukather, der bei seinem Album "I Found The Sun Again" bewusst auf Virtuosität setzt, präsentiert Williams allerdings ein doch eher songdienliches Album. Tendenziell ist hier die Hauptband der Protagonisten durchaus als Grundlage auszumachen. 'Never Saw You Coming' bildet den Auftakt der insgesamt zwölf Titel und bereits hier ist erkennbar, dass TOTO-Fans auf ihre Kosten kommen sollten, allerdings ist damit auch schon das eine Highlight dieser Platte genannt. Der zweite Hinhörer dürfte das ebenfalls sehr gut arrangierte 'The Dream' sein, ein Titel mit absolutem Hitpotential, der sich auch in meiner Playlist eine Weile halten dürfte. Bei aller Verneigung vor der Superband TOTO kristallisiert sich im Laufe der Spielzeit jedoch heraus, dass "Denizen Tenant" alles andere als ein Überalbum geworden ist.



Natürlich ist das Werk von A bis Z perfekt gespielt und produziert. Und natürlich ist das alles exzellent für das kommerzielle Radioprogramm konzipiert. Auch wenn mich eingefleischte Fans dafür steinigen möchten, insgesamt fehlt es den Dutzend Songs (Ausnahmen sind oben erwähnt) an Substanz. Es sind nett und gefällig dargebotene Pop/Rock-Songs, die zwar niemanden wehtun, aber auch nicht wirklich im Kopf bleiben. Für meinen Geschmack ist es zuviel Beiwerk, welches es vermutlich nicht auf eine TOTO-Platte geschafft hätte. An diesem Gesamteindruck ändert auch das coole PETER GABRIEL-Cover 'Don’t Give Up‘, bei dem Williams Tochter Hannah den Gesangspart von KATE BUSH übernimmt, am Ende nicht allzu viel. Fazit: Ein bestenfalls ordentliches, aber kaum bahnbrechendes Album.