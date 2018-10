Feiner Konzertmitschnitt aus dem historischen Bauhaus in Dessau

Kein Jahr ohne ein neues RAY WILSON-Album, das ist schon fast ein Gesetz. Immerhin ist der Schotte, der praktisch das ganze Jahr die Bühnen Europas mit wechselnden Programmen betourt, wohl einer der umtriebigsten Musiker unserer heutigen Zeit. Und auch für das hier vorliegenden "ZDF @Bauhaus"-Release hat Wilson erneut eines seiner Konzerte mitschneiden lassen, so wie es auch auf dem vorherigen "Time & Distance" bereits der Fall war. Dieses mal ist der Anlass allerdings ein besonderer, denn passend zum Titel lud das Zweite Deutsche Fernsehen den ehemaligen GENESIS-Fronter ins historische Bauhaus in Dessau ein, um dort in intimer Atmosphäre und vor ausgewähltem Publikum ein Semi-Unplugged-Set zu spielen.



Begleitet von einer sechsköpfigen Band kredenzt Wilson dabei einen vierzehn Tracks umfassenden Querschnitt seiner gesamten Karriere, der von den Anfängen mit der Band STILTSKIN bis hin zu den Hits seines Solo-Katalogs reicht. Vom eröffnenden 'Change' an entwickelt sich das Konzert schnell zu einem echten Triumphzug, der vor allem von den hervorragenden akustischen Arrangements der einzelnen Stücke und der genialen Stimme Wilsons lebt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der gute Mann auch das Telefonbuch rauf und runter singen könnte und auch damit noch Erfolg hätte - einfach eine einmalige Stimme. Und selbst das großmundige Versprechen eines gewissen MTV Unplugged-Gefühls im Promotext bewahrheitet sich, denn dank der überschaubaren Location und der geringen Distanz zwischen Band und Publikum kommt wirklich ein ähnliches Flair auf wie bei der Konzertreihe des großen Musiksenders. Abgerundet wird das visuelle und akustische Erlebnis schlussendlich vom glasklaren Sound und einer bestechenden Bildführung, die sicher den erfahrenen Mitarbeitern des ZDFs zu verdanken ist, die sich mitunter auch mal an eher ungewöhnlichen und dadurch interessanten Kamerafahrten versuchen.



Fehlt eigentlich nur noch eine perfekte Songauswahl, um "ZDF @Bauhaus" zu einem rundum gelungenen Gesamterlebnis zu machen. Und auch hier sieht es über weite Strecken hin nach einem Volltreffer aus, denn egal ob nun fantastische Solo-Kompositionen wie 'Lemon Yellow Sun' oder der STILTSKIN-Überhit 'Inside' - alles fügt sich dank der feinen Arrangements zu einem homogenen Gesamtbild zusammen. Ja selbst schwierige GENESIS-Cover wie 'No Son Of Mine' oder 'Mama' gelingen und gefallen mir sogar mit Wilsons Stimme teilweise besser als die Live-Versionen der letzten Tour der Band mit Collins im Jahr 2007. Trotzdem gibt es zwei Wermutstropfen zu beklagen, denn dem 'That's All'-Cover fehlt einfach die lässige Coolness des Originals, und warum sich Herr Wilson mit 'Solsbury Hill' auch im Solo-Katalog des Ex-GENESIS-Fronters Peter Gabriel bedient, will sich mir auch nach Jahren noch immer nicht so recht erschließen. Die hier dargebotene Version wird diesem Klassiker jedenfalls nicht wirklich gerecht und markiert damit für mich persönlich leider den Tiefpunkt der Scheibe. Umso ärgerlicher ist das Ganze, weil Wilson durchaus noch jede Menge eigene Tracks in der Hinterhand gehabt hätte, die an selbiger Stelle eine deutlich bessere Figur gemacht hätten.



Unter dem Strich ist die CD und insbesondere die Blu-ray dennoch eine mehr als lohnenswerte Investiton für alle Fans des Schotten, denn abgesehen von den zwei Ausfällen ist der Konzertmitschnitt ein wahrer Ohrenschmaus, der jetzt schon wieder Lust auf die anstehenden Konzerte des musikalischen Workaholics auf deutschen Bühnen macht.