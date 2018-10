Death Metal. Alte Schule. Punkt!

Keine Experimente, keine Gefangenen, einfach nur räudiger Death Metal: Bei WILT hat sich seit dem Release der letzten EP nicht viel geändert, und das ist im Grunde genommen auch gut so. Die Truppe aus Herford rotzt sich auf "Faces Of The Grave" durch einen dreckigen, typischen Underground-Release, der aufgrund seiner nicht allzu häufigen Tempoverschärfungen gerne an BENEDICTION und BOLT THROWER erinnert, hier und dort auch die walzenartigen Grooves alter ASPHYX-Scheiben mitnimmt, bei Bedarf aber auch die thrashige GRAVE/UNLEASHED-Komponente einbringt, um das Old-School-Vergnügen auch inspirativ zu vollenden.

Dass die zehn Songs infolge dessen fernab jeglicher Originalität wuchern, sollte jedem klar sein, ist aber sicherlich auch kein Kriterium, mit dem man "Faces Of The Graave" totschlagen könnte. Im Gegenteil: Die Ware ist verlässlich, angefangen beim schlichten, aber doch sehr effizienten Riffing bis hin zum standesgemäßen Geröchel von Ex-TASTE OF BLOOD-Frontmann Matze. Gerade im hinteren Teil der aktuellen Scheibe feiert die Band ein Fest für Liebhaber der ganz alten Schwedenschule und erhebt sich in 'Rise From The Grave' und 'A-Maze-Ing Catch 22' kurzfristig von ihrem momentanen Underground-Dasein und empfiehlt sich vor allem in diesen arg verschleppten Kompositionen für einen Plattenvertrag. Allerdings bleibt gleichzeitig festzuhalten, dass nicht alle Tracks auf diesem hohen Niveau angesiedelt sind und "Faces Of The Grave" zu Beginn ein paar Minuten braucht, bis sich das Material entsprechend eingegroovt hat. Anlass zur Besorgnis ist allerdings nicht gegeben, denn die Walze namens WILT ist im weiteren Verlauf im Begriff, alles zu plätten und setzt im Finale zum Siegeszug an - freilich ohne künstlich voluminöse Produktion. Death-Metal-Fanatiker der ersten Stunde wissen hoffentlich, was als nächstes zu tun ist!

Anspieltipps: A-Maze-Ing Catch 22, Rise From The Grave