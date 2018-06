Life Begins At These Dead Ends

Niemand wird mehr nach FUNERAL FOR A FRIEND fragen.

Wenn man eine Liste all jener Bands verfassen müsste, die man im Sound der Jungs von WINCHESTER entdeckt, könnte man sicherlich einige Seiten füllen. Zwischen dem flockigen Alternative-Sound der FOO FIGHTERS, dem etwas emotionaleren Post-Hardcore-Gemisch von FUNERAL FOR A FRIEND und den punkigen Noten von HUNDRED REASONS hat die Band einen Konsens gefunden, der auf dem Debütalbum abwer dennoch kunterbunt gefüllt wird. WINCHESTER platziert erstklassige Melodien und durchweg abwechslungsreiche Arrangements, nimmt dabei den Schwung solcher Acts wie TRIVIUM und ATREYU auf, kommt aber gerne auch mal an Mainstream-Klängen im Stile von THEORY OF A DEADMAN vorbei.

Doch egal an welcher Kreuzung man die Band nun antrifft: Was sie musikalisch produziert, ist definitiv 1A-Ware mit Sternchen. Fast alle neun Stücke gehen als Ohrwurm-kompatible Hitkompositionen durch, jede Melodie hat etwas Klebriges, ohne sich direkt anzubiedern, und durch die immense Vielfalt, bei der manchmal auch eine Metalcore-Sdequenz eingeschmissen wird, haben die drei Musiker die Überraschung jederzeit auf ihrer Seite - auch wenn man hin und wieder glaubt und insgeheim auch weiß, das man einzelne Passagen an anderer Stelle schon mal gehört hat.

Dennoch: WINCHESTER kann auch mit vielen Fremdzitaten bestehen und beweist auf "Life Begins At These Dead Ends", dass der britische Post-Hardcore noch lange nicht am Ende ist, auch wenn viele seiner Protagonisten inzwischen Geschichte sind. Doch jede Story hat mehrere entscheidende Kapitel, und eines davon kann WINCHESTER schon mit dem ersten Album vortragen - und das wohlgemerkt arg souverän!

Anspieltipps: Diamond, Safe In Sound, Dead Ends