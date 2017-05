Episch, folkig, finnisch, italienisch.

Da musste ich schon genauer hinhören. Liegt es daran, dass es mich nur nach neuer Musik meiner Lieblingsfinnen dürstet oder klingt "Stonehymn" tatsächlich so sehr nach TURISAS? Die ersten Durchläufe des neuen Albums der italienischen Epiker WIND ROSE erinnerten mich schon stark an den Warlord und seine Gesellen. Beim näheren Beschäftigen mit der Musik des Fünfers aus Pisa offenbarte sich aber irgendwann ein eigenes Klangbild.

Wobei TURISAS als Vergleich schon sehr passend ist. Auch WIND ROSE spielt epischen Folk Metal mit viel Melodie, tiefem Gesang (hier singt Francesco Cavalieri, der manchem als Mikrofonschwenker von FAIRYLAND sicher ein Begriff ist), harten Riffs und so manchem Zwischenspiel, das die Geschichte rund macht. Es reicht schon, sich das gelungene 'To Erebor' mal zu Gemüte zu führen und man wird diesen Vergleich direkt unterschreiben.

Doch es gibt daneben auch andere Facetten, die dafür sorgen, dass ich nicht einfach von einem Abklatsch sprechen kann. 'Dance Of Fire' beispielweise ist (neben der Western-Spielereien zwischendurch) tief im europäischen Melodic Metal verankert und trägt so auch der Herkunft der Band Rechnung, ähnlich wie es auch der famose Longtrack 'The Returning Race' tut, der gekonnt wilden Folk mit Südeuropa-Dramatik verwebt.

WIND ROSE macht mit diesem dritten Album vieles verdammt richtig und trifft zumindest meinen Nerv. Da die vorgenannten Finnen seit vier Jahren nichts von sich hören ließen, nehme ich zwischenzeitlich sehr gern Vorlieb mit diesen Italienern. Jedes mal ist es nämlich spätestens beim Schlussepos 'The Eyes Of The Mountain' soweit, dass ich die CD am liebsten wieder ganz nach oben auf den virtuellen Hörstapel legen möchte.

Anspieltipps: The Eyes Of The Mountain, The Wolves' Call, To Erebor