Rundum gelungene Vollbedienung der Rock-Supergroup.

Wer aktuell nach einer wirklich erfolgreichen Supergroup sucht, der wird an THE WINERY DOGS wohl kaum vorbeikommen. In gerade einmal vier Jahren hat das von Richie Kotzen (Gitarre, Gesang), Mike Portnoy (Ex-DREAM THEATER) und Billy Sheehan (MR. BIG) gegründete Projekt immerhin schon zwei Langspieler an den Start gebracht, die Kritiker und Fans gleichermaßen mit einer Mischung aus technischen Kabinettstückchen und klassichem Hard Rock überzeugen konnten. Übertroffen wird die Energie der Studioaufnahmen dabei nur noch von den packenden Liveshows des Trios, mit denen sie inzwischen praktisch schon jeden Winkel des Planeten bespielt haben. Da liegt es natürlich nahe, dass mit "Dog Years: Live In Santiago & Beyond" nun auch endlich der erste offizielle Live-Mitschnitt auf den Markt kommt, der den Fans das komplettes Konzert aus Santiago de Chile ins heimische Wonzimmer bringt.



Mit der Wahl des Ortes für die Aufnahme beweisen die drei US-Amerikaner dabei ein mehr als glückliches Händchen, denn die Fans in der chilenischen Hauptstadt haben ja schon auf dem IRON MAIDEN-Release "En Vivo" bewiesen, dass sie wohl zu den begeisterungsfähigsten und lautesten Musikliebhabern der Welt gehören. Dementsprecht lautstark sind auch die Reaktionen beim Opener 'Oblivion', bei dem stellenweise sogar die Band hinter dem Jubel der Fans verschwindet. Generell ist der Sound des Mitschnitts betont roh und ungeschliffen, sodass hier tatsächlich echtes Konzert-Feeling im heimischen Wonzimmer aufkommt. Damit geht auch einher, dass sämtliche Spielfehler oder gesangliche Probleme selbstbewusst unbearbeitet gelassen wurde, was heuzutage ja nicht mehr selbstverständlich ist. Nötig hat das Trio eine solche nachträgliche Korrektur allerdings auch nicht, immerhin stehen hier drei erfahrene Musiker auf der Bühne, die praktisch spielend ihr gesamtes Potential abrufen und die straighten Hard-Rock-Songs immer wieder mit interessanten Soli aufpeppen. Die Songauswahl, die das beste der beiden bisherigen Scheiben umfasst, tut schließlich ihr übriges dazu, um den Zuhörer über die gesamte Spielzeit hinweg bestens zu unterhalten.



Doch die Show aus Santiago ist nicht alles, was dem Käufer der Doppel-CD hier geboten wird, denn schließlich muss auch noch dem Wörtchen "Beyond" im Titel Rechnung getragen werden. Das geschieht mit der Fünf-Track-EP "Dog Years", die sich aus bisher unveröffentlichten Tracks der Aufnahmesession zu "The Winery Dogs" und "Hot Streak" zusammensetzt. Warum die Nummern es nicht auf die beiden eben erwähnten Silberlinge geschafft haben, erschließt sich mir nicht so ganz, denn 'Criminal', 'The Game', 'Love Is Alive' und 'Moonage Daydream' können qualitativ mit jedem anderen Song des Backkatalogs mithalten und insbesondere der erstgenannte Track offenbart echtes Hit-Potential. So hört man schließlich nur der Ballade 'Solid Ground' an, dass es sich hier um ein B-Seite handelt, die eher etwas unmotiviert dahinplätschert.



Die akustische Nummer bleibt aber auch der einzige Schwachpunkt eines ansonsten rundum gelungenen Releases, der über das Konzept einer einfachen Live-Scheibe hinausgeht und dem Hörer dank der integrierten "Dog Years"-EP auch noch ein paar frische Nummern liefert. Für Anhänger der Weinguthunde ist die Platte damit auch ein absoluter Pflichtkauf und sollte problemlos dabei helfen, sich die Zeit bis zur nächsten Show oder dem nächsten Studioalbum des Trios zu vertreiben.