Knarziger Heavy Rock vs. Nullpunkt-Originalität

Okay, vergessen wir die Eigenständigkeit und alle Bedeutsamkeit eines individuellen Sounds, denn solche Merkmale haben diese Franzosen schon vor der Studiotüre dem Pförtner überreicht. Doch löst man sich von den damit einhergehenden Erwartungen, kann man sich von WINFIELD und "Rock 'n' Roll ist Krieg" durchaus anständig unterhalten lassen, denn wie ein knackiges Riff inszeniert und so manche Stoner-Kante in den Sound gemischt wird, muss man dem Quartett nicht mehr erzählen.



Einen Freifahrtschein erhält die Band auf ihrem aktuellen Werk aber trotzdem nicht, zumal längst nicht alle zehn Tracks diese beeindruckenden Songwriting-Qualitäten aufweisen wie das abschließende 'You Make Me Sick' oder das einprägsame 'Kingdom Of Gold'. Gut die Hälfte des Materials besteht aus eher durchschnittlichen Füllern, die zwar mit angenehmen Gitarrensounds ausgestattet wurden, inhaltlich dann aber nicht mehr viel bewegen können. Da ist mir schon lieber, die Band drückt ein wenig aufs Gas und zeigt sich von einer betont rotzigen Seite, denn in dieser Kombination hat "Rock 'n' Roll ist Krieg" seine Schokoldenseite und kann mit 'Badass Rock 'n' Roll' und 'Blond Savage Queen' ein paar Hits aus dem Ärmel schütteln, die den eher schwächeren Output im Zentrum der Scheibe wieder kompensieren kann.



Das Gefälle ist letztendlich aber zu groß, denn zwischen richtig starken und eher zu vernachlässigenden Kompositionen klafft eine Lücke, die Nummern wie 'Thank You' und 'Alcoholic Song' nicht schließen können. Es kommt definitiv noch einiges an Arbeit auf WINFIELD zu, aber auch wenn die Eindrücke noch nicht durchweg belebend sind, besteht Hoffnung, dass die Jungs sich bessern werden. Denn die Veranlagung besteht allemal!



Anspieltipps: You Make Me Sick, Blond Savage Queen