Der Befreiungsschlag einer vollkommen verkannten Band

Was haben die Musiker von THE WINTER TREE in der Vergangenheit schon alles über sich ergehen lassen müssen. Die Truppe des ehemaligen Compagnons von GENESIS-Songwriter Tony Banks, Andrew Robinson, musste immer wieder herbe Kritik einstecken, weil die eigene Experimentierfreude gerne mal verkannt wurde. Auch an dieser Stelle gelang es den gestandenen Herren nicht immer, die Kritiker von sich zu überzeugen - und damit ist jetzt endgültig Schluss.

Denn mit "Mr. Sun" veröffentlicht die Truppe, der unter anderem auch TEARS FOR FEARS-Gitarrist Neil Taylor und (ebenfalls) Banks-Frontmann Alistair Gordon angehören, ihr bislang stärkstes und vor allem atmosphärisch beeindruckendstes Werk in vielen jahren - und übertreffen dabei selbst die Scheiben, die Robinson und Co. unter dem Banner von MAGUS herausgegeben haben.



"Mr. Sun" ist eine wahre Ode an den NeoProg; ausgefeilte Tastenarrangements duellieren sich hier mit stimmungsvollen Gitarrenimprovisationen, die insgesamt vier Vokalisten singen derweil die Sterne vom Himmel, und die fernöstlichen Elemente, die "Mr. Sun" immer wieder zum Vorschein bringt, generieren ein visionäres Konzept, das gerade aufgrund seiner absoluten Unberechenbarkeit von Song zu Song punkten kann. Kompositionen wie das epische 'Bobby' oder das mitunter verspielte 'Ceylon Sailor' sind Wonnemomente in der progressiven Musiklandschaft, entschlossene Prog-Rocker wie 'Blue World' und 'Shine' könnten aus der Feder des MARILLION-Teams stammen, und selbst verspielte Instrumentals wie 'Master Of Illusion' oder die Alternativvariante zu 'Distant Star' heizen die Stimmung noch einmal richtig an, ohne sich dabei dem homogenen Rahmen der Platte zu entziehen.

Es ist ein bunter Strauß voller wunderschöner Melodien, der von einigen berauschten Synthies gepusht wird und schließlich das Fundament eines Albums legt, das jeden Zweifler endgültig besänftigen sollte. Denn THE WINTER TREE ist eine herausragende Combo, die sich spätestens jetzt nichts weiter beweisen muss und mit "Mr. Sun" einen lange nachhallenden Befreiungsschlag unternimmt. Sollte im ersten Quartal nur eine einzige Prog-Scheibe auf den Zettel kommen, dann sollte es definitiv diese sein!



Anspieltipps: Shine, Distant Star, Bobby, The Future Was Here