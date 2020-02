Singt King Diamond jetzt bei MAIDEN?

"World Without End" ist die erste Arbeitsprobe des 2018 gegründeten Quintetts WITCHCRAWL. Über die Band liegen mir keine Hintergrundinformationen vor, aber die Namen der Mitglieder scheinen griechisch. Auf ihrer EP liefert die Gruppe Metal in einer okkulten Atmosphäre.



Das Fundament für diese Atmosphäre legt das Intro 'Aradia Violette', ein Hexenprozess als B-Hörspiel. Auch später sind noch mal gesprochene Worte in der Musik zu vernehmen. Und die Musik beginnt energisch und in schnellem Galopp in Gestalt des Eröffners 'An Eye For An Eye'. Interessanterweise lässt das Tempo über das wuchtige Titellied und das getragene 'Cydonia Rose' mit jedem Stück nach bis hin zum Rausschmeißer, dessen Titel 'The Doom Of Hades' auch als musikalischer Fingerzeig verstanden werden kann. Bemerkenswert ist das gediegene, beinahe elegante Spiel der Gitarren über dem dichten Rhythmus, das mitunter im Doppel gespielte Melodien hören lässt und entfernt an IRON MAIDEN erinnert. Die beiden Gitarristen von WITCHCRAWL sind definitiv nicht die größten Virtuosen unter der Sonne, wissen sich aber wirkungsvoll in Szene zu setzen. Dazu kommt der Gesang, der zwischen einem hohen, monotonen Vortrag, wütendem Knurren und Fauchen pendelt und mehr der erwähnten Atmosphäre als der Musik entgegen kommt. Manchmal wirkt das in der Tat bedrohlich, manchmal mit dem südländischen Akzent jedoch unfreiwillig komisch.



WITCHCRAWL hat auf "World Without End" ein nicht mehr ganz neues Klischee aufgegriffen, konsequent angewandt und einen wiedererkennbaren Sound geschaffen. Gerade die instrumentalen Passagen der meist über sechs Minuten langen Stücke sind gut gemacht, wenn auch keine Offenbarungen. Allerdings sollte die Band es mit dem Gruselimage nicht übertreiben, sonst könnte sie irgendwann als Karnevalstruppe wahrgenommen werden.