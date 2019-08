Eine der besten SABBATH-Nachfolgecombos der ganzen letzten Dekade!

Wer es tatsächlich noch auf die Kette bekommt, die zahlreichen inoffiziellen BLACK SABBATH-Tributes der letzten Jahre aufzuzählen und eine lückenlose Präsentation fertigzustellen, genießt den höchsten Respekt - schließlich muss man fast schon ein autistisches Gedächtnis haben, um die riesige Welle der Retro-Kapellen mit Birmingham-Ursprung noch zu überblicken. Wenn man allerdings die Spreu vom Weizen trennen möchte, bleiben am Ende nicht mehr ganz so viele Acts übrig, die den hohen Standard erreichen, den WITCHERS CREED auf dem neuen Album vorweisen kann. "Awakened From The Tomb" ist ein Meilenstein in Sachen Blues-getränktem Heavy Rock, lehnt sich natürlich ebenfalls unglaublich stark an den Iommi-Gitarrensound an, weiß aber auch die Steilvorlagen eines Geezer Butler eins zu eins zu verwerten. Und auch wenn das jetzt nicht sonderlich aufregend klingt: Dieses Album ist ein grandioser Trip durch die Klanglandschaften, die die Briten auf ihren ersten acht Alben kreiert haben!



Bereits nach wenigen Sekunden hat man das Gefühl, dass hier gerade etwas verdammt Besonderes geschieht. Die Grooves sind fantastisch, der warme Sound packt einen mit vielen Gänsehauteffekten, der Gesang toppt so ziemlich alles, was der skandinavische Retro-Markt in der vergangenen Dekade aufgeboten hat, und in Sachen Einprägsamkeit und Eindringlichkeit ist bei WITCHERS CREED ebenfalls alles auf höchstem Level. Mehr noch: Man muss fast sagen, dass man das Ganze kaum mehr besser hinbekommen kann. 'Depths Of The Black Void' verstärkt das Material zudem mit feinem düsteren Blues, in 'Larissa' wird der Doom auf seine ruhige Seite zurückgeführt, 'Raven's Claw' und 'Salem (Resurrection)' würden auch bei den ganzen ST. VITUS-Nachahmern das Rennen um den ersten Platz machen, und mit dem abschließenden Titelstück sind dann auch die letzten Grenzen überschritten - das ist einfach genialer, umwerfend starker Heavy Rock.



Nach einigen Demos können die Herren von WITCHERS CREED nun endlich Ernst machen; "Awakened From The Tomb" ist eine echte Blaupause und in diesem Sektor das mit Abstand beste Album des Jahres!