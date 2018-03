Into The Glade

Black Thrash mit einer ordentlichen Portion Hard Rock.

Das schwedische Trio WITCHLORE hat gerade ein kleines Problem. Während ich dieses Review schreiben will, stehe ich gerade noch sehr unter dem Einfluss des bockstarken NECROPHOBIC-Albums. Diesem Vergleich kann eigentlich kaum jemand standhalten. Nun gut, im Gegensatz zu NECROPHOBIC spieltW ITCHLORE keinen Black Death Metal sondern Black Thrash Metal. Ich geb zu, diese Unterschiede sind nicht immer genau zu erkennen, gehen sie doch ganz gerne mal ineinander über.



Nun, WITCHLORE liefert auf "Into The Glade" einen gewaltigen Unterschied zu anderen Black Thrash Bands. Die Schweden haben ihren Tracks nämlich eine gewaltige Portion Heavy Metal und Hard Rock beigemischt. Die Riffs krachen und die Stücke rocken ordentlich. Insbesondere 'Bad Habits' besticht durch seine MOTÖRHEAD-Attitüde. Dabei verlieren die Songs aber keinesfalls die Atmosphäre des Black Metals.



Um auf den Vergleich zurückzukommen: Mit NECROPHOBIC kann WITCHLORE natürlich nicht mithalten. Aber dennoch rocken die sechs Songs und man kann der Band eine gewisse Eigenständigkeit nicht absprechen.