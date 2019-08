This Is My Mountain

This Is My Mountain

Schlicht und effizient: Stoner/Doom-Sound von der Basis

SABBATH-Erben, Psychedelic-Liebhaber, Doom-Freaks und zudem auch Meister in der Interpretation basischen Heavy Rocks: Wenn man denn so möchte, könnte man die Herren von WITHERED FIST direkt mit mehreren Lorbeerkränzen eine Freude machen, ohne sich dabei zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Denn was die Band auf ihrer neuen EP zelebriert, ist nichts anderes als die hohe Kunst, das Einmaleins der Szenerie so nah an seinen Ursprüngen zu belassen und dennoch etwas Charakteristisches zu zaubern.

"This Is My Mountain" ist dabei eigentlich ein sehr unauffälliger Release: Die Songs sind weder sonderlich melodisch, noch heben sich bestimmte Riffs oder die allgemeinen Arrangements so weit ab, dass man sofort in Euphorie verfallen möchte. Stattdessen überzeugt der 3-Tracker mit einer staubtrockenen Produktionen, einer Menge Wüstensand in den Gitarrensounds, coolen, aber nicht zu offensichtlich betonten Psychedelic-Grooves und einer eindringlichen Gesangsdarbietung, die ebenfalls fernab jedweden Spektakels die Basis bedient - denn dort kommt WITHERED FIST her, und genau dort geht "This Is My Mountain" hin.

Warum also trotzdem die Begeisterung, wo die Band doch wirklich nichts Aufregendes bietet? Nun, exakt das ist der Auslöser für die Freude. Die irische Combo ist so herrlich bodenständig, belässt es bei schlichtem Songwriting, erzielt aber durch die wirklich coole Performance grundlegend starke Resultate, die sich sicherlich mit zahlreichen Kollegen vergleichen lassen, die aber mit ihrer simplen, effizienten Art sofort überzeugen. "This Is My Mountain" steht bei diversen Streaming-Portalen zum Testdurchlauf im Angebot. Wer also nicht verstehen kann, wie man sich für schlichten, völlig entschlackten Stoner/Doom begeistern kann, sollte die Gelegenheit nutzen und sich selbst überzeugen.