Gute Laune Melodic Metal aus der Slowakei

"Return From The Shadows" ist das zweite Album der Melodic Metaller WITHIN SILENCE aus der Slowakei und ist somit der Nachfolger des Debüts "Gallery Of Life" (2015). Laut Promotext handelt es sich bei der Truppe um eine junge und vielversprechende Band, die vor allem Fans von STRATOVARIUS und SONATA ARCTICA ansprechen sollte. Für das Mixing und Mastering konnte übrigens Roland Grapow (MASTERPLAN, ex-HELLOWEEN) gewonnen werden.

Bereits nach den ersten Songs wird klar, dass die Jungs ihr Handwerk verstehen und die Vergleiche mit den beiden finnischen Bands durchaus in Ordnung gehen. Auch WITHIN SILENCE beweist ein sehr gutes Gespür für Melodien, die sofort ins Ohr gehen und Refrains, die man quasi direkt mitsingen kann. Auf die Überpräsenz an Keyboardsounds, wie man sie aus Finnland kennt, wurde übrigens verzichtet, die Tasteninstrumente sind hier eher im Hintergrund aktiv.

Genau in der Mitte der Scheibe wurde in Form von 'In The Darkness' der mit über 17 Minuten Spielzeit der längste Song des Albums platziert. Hier brennt WITHIN SILENCE ein wahres Feuerwerk aus guten Ideen ab, der Track bietet schnelle und langsame Parts, Mitsingpassagen und natürlich auch ausgiebige Gitarrensolos. Sehr stark!

Nach diesem Monument von einem Song ist erstmal durchschnaufen angesagt, denn 'The Final Victory' beginnt mit einer Keyboardmelodie mit Zuckergussglasur. Nach einigen Sekunden setzen dann die Gitarren ein und der Song entwickelt sich zu einem richtigen Kracher mit Ohrwurmgarantie. Bei den letzten drei Tracks wird dann das Tempo etwas gedrosselt, nicht jedoch die Qualität. Der Rausschmeißer und Titeltrack beginnt zunächst sehr balladesk und wird dann immer schneller. Hier zeigt vor allem Sänger Martin sein ganzes Können und macht sowohl in den niedrigen als auch in den hohen Tonlagen eine gute Figur.

"Return From The Shadows" ist ein richtig gutes Album geworden, das von der ersten bis zu letzten Minute Spaß macht und mit vielen guten Ideen daherkommt. Herausragend an dieser Stelle natürlich der 17-Minüter 'In The Darkness', bei dem sich die Band so richtig austobt. Und natürlich 'The Final Vicory', der wohl größte Ohrwurm der Platte. Obwohl sich diese beiden Songs (und vielleicht noch der Titeltrack) etwas vom Rest abheben, sind auch die übrigen Lieder richtig gut gelungen. Auch die Produktion ist sehr angemessen für die Art von Musik, Roland Grapow hat da ganze Arbeit geleistet. Kurzum, bei dieser Scheibe dürfen alle Freunde des Melodic Metal bedenkenlos zugreifen.