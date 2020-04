Episch-doomiger Classic Rock für Liebhaber.

THE WIZAR'D habe ich einst durch unseren Redakteur Raphael Päbst kennen gelernt - nach einem gemeinsamen Whisky-Abend kaufte ich mir auf seine Empfehlung mehrere Alben. 16 Jahre nach dem ersten Demo ist jetzt erst das vierte Album am Start - und für "Subterranean Exile" wechselte man zum profilierten Label Cruz Del Sur. Sänger Will Fried ist übrigens auch der Chef von Heavy Chains Records, einem feinen Label, das uns großartige Veröffentlichungen der alten AMBUSH, von BARROW WIGHT und natürlich TAROT (die Australier) brachte. Auch THE WIZAR'D stammen aus dem Land Down Under, ihre Musik klingt aber eins zu eins wie 1982 eingespielt - bevor Metal brutal wurde, ohne jegliche Speed-Anleihen, dafür mit deutlicher Siebziger-Schlagseite.

Um es schon mal vorwegzunehmen: Ich finde das Album stark, ja stärker als alles, was ich bisher von den Jungs hören durfte. Das hat mehrere Gründe: Zum einen ist die Produktion wirklich großartig und erinnert an PAGAN ALTAR oder ASHBURY. Hier ist alles wunderbar warm, alle Instrumente sind superklar zu hören, ohne, dass es irgendwo gekünstelt klingt. Die Gitarrenmelodien sind ebenfalls großes Kino, und sollten alle Fans von Bands wie DARK FOREST, WYTCH HAZEL oder JETHRO TULL begeistern. Völlig faszinierend ist der etwas nasale und nicht immer hunderprozentig saubere Gesang, der an Bands wie MAGIC CIRCLE, SPELL oder natürlich TAROT (ja, da ist Will auch dabei) erinnert. Ihr merkt: Hier wird Musik für eine kleine Nische gemacht, selbst in Kuttenträger-Szene ist dieses Material kein Mainstream. Und das ist auch gut so. Hart an der Grenze zum Siebziger-Melodien-Ohrenschmaus, also Richtung WISHBONE ASH, THIN LIZZY, JETHRO TULL, BLUE ÖYSTER CULT, WINTERHAWK oder ASIA (US) geht es hier in einen Bereich, den man eher als Proto-Metal bezeichnen darf. Wer in den letzten Jahren ein wenig meine Rezensionen betrachtet hat, dürfte realisieren, dass das bei mir alles absolute Komplimente.

Das Album ist faszinierend, ohne die völlig überragende Magie von zum Beispiel WYTCH HAZEL, PAGAN ALTAR, DARK FOREST oder dem neuen SPELL-Album zu haben. Aber das geht ja auch nicht immer. Wer zu eben genannten Bands eine qualitativ sehr starke Ersatzdroge sucht, wird mit THE WIZAR'Ds neuestem Output sicher nichts verkehrt machen.

Anspieltipps: Wizard's Revenge, Master Of The Night.