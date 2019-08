Klassischer Doom Metal für die konservative Fraktion

Auch auf "Destination Void" kreist der Hammer Of Doom in seiner ganz klassischen, traditionellen Art und bestätigt die schweizerischen Urheber ein weiteres Mal in ihrem Tun. WOLF COUNSEL hat sich in den vergangenen Jahren schon mal öfters auf den Pfad von CANDLEMASS und Co. begeben und zwei Alben rausgeschmettert, mit denen sich die Ur-Doom-Metal-Gemeinschaft sofort anfreunden konnte. Und auch auf der neuen Scheibe sind die Eidgenossen voll und ganz in ihrem Element, wenn es darum geht, epische und dennoch gelegentlich raubeinige Klänge auf eine Art und Weise zu vermischen, die dem gesamten Spartenpublikum wie Öl herunterlaufen sollte.

Nummern wie 'Nazarene' und 'Mother Of All Plagues' sind die führenden Argumente auf "Destination Void" und glänzen mit einer angenehm dreckig produzierten Symbiose aus verschleppten Heavy-Rock-Gitarren und handelsüblichen, aber trotzdem irgendwie speziellen Doom-Metal-Strukturen, die sich zudem angenehm von der Retro-Bewegung in der Szene abgrenzen. Mit 'Staring Into Oblivion' und dem Titelstück sind weitere Kompositionen am Start, die auch der SABBATH-Jüngerschaft der ersten Stunde ein freudiges Lächeln auf die Lippen zaubern dürfte. Das Riffing ist stark, an Melodien mangelt es nicht, und die fast schon konservative Stiltreue sorgt für ein vertrautes Setting, das schließlich wieder den Bogen zu den starken Momenten der frühen CANDLEMASS-Karriere spannt.

Letzten Endes ist "Destination Void" gar nicht mal sonderlich außergewöhnlich oder in irgendeiner Form efrischend anders. Die überzeugenden Qualitäten bilden sich aus der Pflege klassischer Werte und einfach gutem Songwriting heraus und sind schließlich der nächste Schritt in einer bis dato sehr vielversprechenden Laufbahn. Wer Doom ganz traditionell mag, sollte daher auch unbedingt mal ein Ohr riskieren!