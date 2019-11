Anständiges Debüt aus dem UK

Ein bisschen Power Rock gefällig? Dieser kommt von der Insel und wird von drei jungen Männern unter dem Banner WOLF JAW vorgetragen. 2014 gegründet, ließ man sich also für das vorliegende Debüt viel Zeit, doch das Warten hat sich vor allem für Fans von THE CULT, LED ZEPPELIN, THE WHO, DANZIG und QUEENS OF THE STONE AGE gelohnt.



Getreu dem Motto "ein bisschen Dreck ist nie verkehrt", vermengen die drei Herrschaften von WOLF JAW den positiv dreckigen Power Rock als Grundgerüst mit einer ordentlichen Prise Blues, Stoner- sowie Doom-Elementen, einer erdigen Garagen-Attitüde und einem leichten MOTÖRHEAD-Charme. Alles in allem kommt "The Heart Won't Listen" also mit sehr viel Rock'n'Roll-Feeling daher, ohne dass jedoch die komplette Fassung verloren wird.



Gleich der 'Hear Me'-Opener hält, was er verspricht und ist ein guter, lauter Auftakt in die knapp dreiviertelstündige Debütshow der Jungs. Im weiteren Verlauf können vermehrt dynamische Tracks wie 'Piece Of Me', 'The Fighter' aber auch leicht verträumte Sequenzen wie 'Open Your Eyes' und der Düster-Groove-Rocker 'I Lose My Mind' durchaus ihre Duftmarke hinterlassen.



Auch wenn WOLF JAW dieses anfänglich hohe und qualitativ hochwertige Tempo nicht durchweg halten und über die Ziellinie bringen kann, ist "The Heart Won't Listen" doch ein Album, das zumindest zu Beginn richtig zu begeistern weiß. Der Platte geht, wie angedeutet, zwar speziell dem Ende hin die Puste aus, doch für den Anfang macht das Trio aus Cannock eine energische und anständige Figur.