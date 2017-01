Ein Schmuckstück für Vintage-Fans!

Lieber Anhänger der Prog-/Psychedelic-/Folk-/Blues-rockigen Retroklänge: Falls Du WOLF PEOPLE noch nicht kennst, ändere dies schleunigst! Schon die Vorgänger "Tidings" (2010), "Steeple" (2010) und "Fain" (2013) gelten als Glanzlichter ihrer Spielart und werden bei Fans der ganz alten Bands (CREAM, frühe BLACK SABBATH, FLEETWOOD MAC, FAIRPORT CONVENTION und und und...) sehr hoch angesehen.

"Ruins" bringt die Wölfe nun mehr in die Richtung des härteren Rocks, wenn auch "hart" auf einer Metal-Seite wie POWERMETAL.de sicher eine Frage der Relation ist. Sagen wir mal so: Freunde des OPETH-Sounds ab "Heritage" werden locker auch mit WOLF PEOPLE zurecht kommen, und hiermit ist die (gar nicht mal so kleine) Zielgruppe auch wohldefiniert. WOLF PEOPLEs Musik wirkt bei den ersten Durchläufen vielleicht noch etwas unscheinbar, auch weil der Gesang nicht arg prägnant und genregerecht leicht verfremdet ist. Aber dennoch hat man beim Hören ein wohliges Gefühl, man gleitet dahin und lässt sich durch einen Fluss märchenhafter Sounds gleiten. Und nach und nach fühlt man sich zuhause, erkennt diverse Melodien und Hooks wieder und lernt die Musik immer mehr zu schätzen. Man meint immer, die Sounds von irgendwo her zu kennen und kann dennoch nicht festnageln, woher sie nun genau stammen. Die alten CREAM/LED ZEPPELIN/BUDGIE Hardrock-Licks werden mit einem märchenhaften Psychedelic-Zauber belegt, der Klang ist crispy aber dennoch nicht konkret greifbar, aber genau dies macht "Ruins" am Ende zu einem hochinteressanten Hörerlebnis und irgendwie auch in innovativer/progressiver Hinsicht interessant.

Deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass Musiker wie Mikael Akerfeldt oder Steven Wilson (und deren Fans) ihren Daumen für Songs wie 'Kingfisher' oder 'Not Me Sir' weit oben halten würden und gleichzeitig Probleme hätten, die Musik exakt zu klassifizieren. Hört doch mal rein und versucht es!