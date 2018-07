Handbremse in vielerlei Hinsicht

Ein fettes Beatdown-Gewitter versprechen diese Herren aus der französischen Hauptstadt und wenn man lediglich mit der groben Brille über den neuen Stoff von WOLFPACK schaut, mag man die Band auch bestätigen, ihr Versprechen eingehalten zu haben. Rein kompositorisch ist das Material von "Loathe" aber eigentlich nur Mittelklasse, da das meist verschleppte Brachialo-Geballer irgendwann den Punkt erreicht, an dem es in kreativer Hinsicht nicht mehr wirklich nachsetzen kann. Und ob bei einer Spielzeit von gerade mal 26 Minuten noch so viel Zeit für Intro, Outro und Interlude verbraucht werden muss, um eben ein wenig von der derben Kante abzurücken, sei auch mal dahingestellt.



Immerhin: Der Gitarrensound, den das WOLFPACK auffährt, ist schon richtig fett. Die Stakkatos wummern, die Bässe schütteln das Mittagessen, und auch das Gebrüll gehört zur Kategorie 'bemerkenswert', wenngleich es irgendwann auch an seine Grenzen stößt. Und Grenzen sind schlussendlich auch das Thema, welches dieses Album irgendwann auch immer stärker charakterisiert. Die Band kann nicht nachsetzen, trotz kurzer melodischer Episoden bleibt ein gewisser Gleichklang und der daraus resultierende Spannungsbogen erhält schließlich eine sehr flache Kurve, die auch Freunde der straighteren Metalcore-Ware nicht so richtig ziehen kann. "Loathe" hat ein paar anständige Momente, die alleine jedoch nicht ausreichen, um die Franzosen auf das erwünschte Niveau zu bringen. Da gibt es ganz klar besseren Stoff als diese teils stark gebremsten Brutalo-Schübe.