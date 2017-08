Texanische Wikinger!

Texas ist vielleicht nicht gerade Walhalla, aber das sollte die Jungs von WOLVENGUARD auch künftig nicht davon abhalten, ihren Draht zu Odin zu stärken - wenn es halt sein muss auch über die riesigen Pipelines des konservativen US-Bundesstaates. Die junge Band hat sich jedenfalls von zahlreichen nordischen Bands inspirieren lassen und bei der Auslese der ersten Veröffentlichung auch gleich mal große Helden wie AMON AMARTH als Haupteinfluss geltend gemacht. Ja, so muss das sein, zumindest wenn man tatsächlich auch auf genau diesem Niveau arbeitet, wie WOLVENGUARD es tut!

Leider sind es vorerst nur drei Stücke geworden, die die Band auf "Elemental Reclamation" geparkt hat, aber alle drei haben es absolut in sich. Der Opener und Titelsong erinnert an die HEGG-Gemeinde zu besten Zeiten ("Versus The World"), 'Formless Aeons' verneigt sich vor dem Pagan-Genre und hat ganz nebenbei einige Heldengesänge am Start, wie man sie nicht erst seit VINTERSORG zu lieben gelernt hat. Und 'Vangrimst'? Nun, der letzte Track im Bunde ist die nächste grandiose Viking-Hymne, die ausnahmsweise eben nicht von AMON AMARTH geschrieben wurde, das Niveau der Schweden aber problemlos erreicht. Ergo: WOLVENGUARD scheißt auf Öl, Reichtum und George Bush und konzentriert sich lieber auf die wichtigen Dinge im Leben. Und eins davon ist definitiv der Kniefall vor einer Szene, die in den Staaten zwar auf dem Papier nicht authentisch erscheint, dank solcher Bands aber auch in Übersee mit Bravour praktiziert wird. Schnell ein ganzes Album, bitte!