Emotionsgeladener kann man Classic Rock kaum spielen!

Beim fünften Longplayer ist WOLVESPIRIT, diese Formation mit Hauptwohnsitz Würzburg inzwischen angelangt und stellt damit eindrucksvoll unter Beweis, was genau man unter dem Begriff "Hingabe" eigentlich versteht. Es ist nämlich tatsächlich ziemlich egal, wie es das Künstler-Kollektiv rund um Frontdame Debbie Craft angeht, die Songs sind allesamt geprägt vom durchwegs persönlichen, regelrecht aufopfernden Vortrag der Sängerin. Das war zwar schon bei den früheren Veröffentlichungen (so ganz nebenbei sei erwähnt, dass auch noch drei EPs zur mittlerweile wahrlich imposanten Diskographie dieser Band gezählt werden müssen) zu bemerken, konnte aber bislang noch nicht auf dermaßen intensive und überaus authentische Weise vermittelt werden. Respekt!

Über Fleiß und Motivation braucht man mit dieser Truppe demnach nicht zu diskutieren, sehr wohl aber die immer offenere Gestaltung der Nummern, die dokumentieren, dass WOLVESPIRIT auch den Terminus "künstlerische Freiheit" gerne für sich beansprucht. Ganz so deutlich war das früher nicht; vor allem das vor sieben Jahren erstveröffentlichte Debüt "Spirit Of Metal" kam mit einer - wenn auch dezenten – schwermetallischen Unterkonstruktion auf den Markt.

Heute dagegen hat WOLVESPIRIT mit Metal nur noch wenig gemeinsam. Dennoch mangelt es nicht an Abwechslung. Absolut nicht, das Gegenteil ist der Fall. Schließlich wurde auf Facettenreichtum hoher Wert gelegt. Daher gibt es neben satt groovenden und im Stile der Genre-Erfinder losbretternden Nummern wie 'Rock N Roll Gypsy' (das den Lebenstraum der MusikerInnen als Band auf den Punkt bringt) auch eher auf Atmosphäre bedachte, getragene Tracks. Debbie nimmt sich bei den Texten kein Blatt vor den Mund und lässt uns gar am Ende ihrer Beziehung teilhaben, das sie in 'Tell Me Why' zum Thema macht. Doch nicht nur dieser aufwühlende Track ist geprägt von ihrem sehr persönlichen, regelrecht aufopfernden Gesang. Man kann ihren Vortrag sogar durchaus als roten Faden der Scheibe bezeichnen.

Verkaufszahlen verkommen bei WOLVESPIRIT zur Nebensache, bei dieser Band steht definitiv das Emotionale im Fokus und genau das gelingt der Band mit "Fire And Ice" grandios. Dass dafür ausnahmslos auf edle Classic-Rock-Sounds in allen erdenklichen Farben und Formen zurückgegriffen wurde, macht das Album wohl umso interessanter. Ebenso die Tatsache, dass bei dieser Band ausnahmslos Könner aktiv sind. Rawk on, Lady and Gentlemen!