Die hohe Messlatte kann nicht übersprungen werden.

2018 ist bereits jetzt ein fantastisches Jahr für Anhänger des Old School Death Metals. Mit den Veröffentlichungen von z.B. REVOLTING, LIK, MASSIVE ASSAULT, PESTILENCE oder MASS BURIAL liegt die Messlatte für weitere Alben des Genres sehr hoch. Einen Versuch, diese Latte zu überspringen, versucht jetzt auch WOMBBATH. Diese Band existiert seit Ende der 80er Jahre, hat aber bislang erst zwei volle Alben veröffentlicht, was auch einer längeren Trennung geschuldet war. Jetzt kommt WOMBBATH mit Album Nr. 3 um die Ecke.

Mit "The Great Desolation" liefert WOMBBATH das ab, was man unter dem Stempel "Old School Death Metal" erwartet. Die Songs sind intensiv und kommen im schön ranzigen Soundgewand daher. Leider fehlt den meisten Titeln der Wiedererkennungswert, jeder Song klingt jedesmal wieder so, als hörte man ihn das erste Mal. Die Tracks schaffen es einfach nicht, sich mit einzelnen Riffs oder bestimmten Passagen in meine Gehirnwindungen zu mogeln.

Trotz der Intensität der Songs und der gewaltigen Vocals gelingt es "The Great Desolation" also nicht, mich mitzureißen und sich mir so aufzudrängen, dass ich gar nicht anders kann als erneut Play zu drücken. WOMBBATH rauscht mehr an mir vorbei, als mich auf der Reise durch die neun Songs mitzunehmen. Schade!