Alles, was das Rockerherz begehrt, in einer eigentümlichen Mischung.

Einerseits massive Riffs wie bei BLACK SABBATH, andererseits eine fröhliche Grundstimmung. Einerseits feine Gitarrensoli, andererseits ein leicht plärriger Gesang wie bei den FOO FIGHTERS. Einerseits kraftvolle Headbanghymnen, andererseits immer wieder introvertierte, fast hypnotische Stoner-Trips. Einerseits passt hier nichts zusammen, andererseits passt das verdammt gut.

Die Rede ist von "Beyond The Sun", dem ersten Album des kanadischen Trios WOODHAWK. Die Gruppe packt den Hörer mit fetten Gitarrenriffs, einem strammen Bass, der dann und wann auch im Vordergrund spielt, und einem wuchtigen Schlagzeug, das es gehörig kesseln lässt, im Genick. Die Scheibe eröffnet mit dem Titelstück zunächst eher ruhig und verhalten, bevor die Riffs von der Kette gelassen werden, um anschließend mit 'The High Priest' die erste mitreißende Hymne abzufeuern. Das rauchige Solo im ersten sowie das Intro und der Bass-Part im zweiten Stück sind Beispiele für die gelungenen detailfreudigen Arrangements der Scheibe. Dabei bildet das dichte und muskulöse Schlagzeugspiel das Fundament, auf dem sich Gitarre und Bass austoben können. Der zweite große Kracher 'Living In The Sand' bietet über sechs Minuten lang ausreichend Gelegenheit, um die Stärken der Band zu präsentieren, und punktet dabei genauso wie das ruhigere 'Magnetic North' oder das verträumte Instrumental 'Forsee The Future'. Das markante Lick, mit dem 'Lawless' anfängt, brennt sich ebenso in die Gehörgänge wie das Bass-Thema von 'Quest For Clarity'. Schließlich leiten die Doppel-Leadgitarren von 'Chrononaut', die der Gitarrist offenkundig mit sich selbst im Duett spielt, den finalen Höhepunkt einer insgesamt sehr starken Platte ein.

Oder kurz gesagt: "Close your eyes and use the force.", um eine Textzeile aus 'A New Hope' zu zitieren. Leider dauert die Scheibe nur schmale 39 Minuten und endet, wenn es den Hörer nach mehr von dem Stoff verlangt. "Beyond The Sun" kann im Bandcamp von WOODHAWK bestellt werden.