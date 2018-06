Prog Metal mit vielen interessanten Querschlägern

Der Grad, auf dem sich diese Griechen bewegen, ist gelegentlich viel schmaler, als er eigentlich sein müsste. WORD OF LIFE spielt eine recht zeitgemäße Interpretation progressiven Metals und möchte sich auch alle Freiheiten bewahren, die das Genre bietet - von todesmetallischen Ausbrüchen bis hin zu traditionellen Melodien. Die Kunst jedoch, die Kontraste ständig unter einen Hut zu bekommen, ist ein Anspruch, dem die Band auf "Jahbulon" nicht in allen Phasen gewachsen ist. Gerade die Fülle der instrumentalen Parts in der ersten Albumhälfte haben einen dezent lähmenden Effekt auf das Gesamtresultat und verpassen der Scheibe einige vermeidbare Längen. Umgekehrt kompensiert die Band viele kleine Schwächeperioden umgehend wieder und haut mit dem brillanten 'The Female Seed And The Fungus' und dem nachfolgenden Brecher 'In Silence I Swore' zwei Granaten heraus, die jeden halbwegs langweiligen Moment auf "Jahbulon" sofort wieder vergessen machen.

Die neue Platte klingt über weite Strecken wie ein Cocktail aus ORPHANED LAND-Zutaten und den herausragenden Klangmalereien des massiv unterschätzten "Astronomica"-Albums von CRIMSON GLORY. WORD OF LIFE nutzt einige inspirative Ideen aus der Folklore des nahen Ostens, macht sie zwar nicht zu durchweg prägenden Elementen, schenkt ihnen aber dennoch ausreichend Aufmerksamkeit, um "Jahbulon" in dieser Hinsicht konzeptionell aufzubereiten. Die Melodiebögen sind selten konventionell, die Arrangements strahlen gleichzeitig eine gewisse Unberechenbarkeit aus, und bei der schlussendlichen Darbietung sind die Hellenen auch richtig gut aufgestellt und können die breite Vielfalt immer wieder gut auf den Punkt bringen - zumindest wenn sie sich nicht zu stark von ihren instrumentalen Interludien aus der Ruhe bringen lassen. Ein paar kleine Baustellen bleiben demnach, doch im Endeffekt hinterlässt "Jahbulon" dennoch einen richtig positiven Eindruck, der Anhänger der genannten Combos auf jeden Fall mal zu einem Lauschangriff bewegen sollte.

Anspieltipps: The Female Seed And The Fungus, The Word Of Life, In Silence I Swore