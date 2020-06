Wer braucht schon einen Weltkrieg?

Einen dritten Weltkrieg möchte irgendwie keiner, den vierten schon mal gar nicht. Eine Überleitung zum vorliegenden Album fällt damit leider gar nicht so schwer, denn was WORLD WAR FOUR hier bietet, ist allenfalls biedere Kost, die von unzähligen Bands weltweit attraktiver dargeboten wird.

Dabei ist weder die Band (die übrigens aus Hamilton in Neuseeland stammt) neu noch der vorliegende Titel. "This Hostile Species" lag bereits 2005 als EP vor. Vermutlich hielt sich die Resonanz seinerzeit bereits in Grenzen, denn der große Erfolg blieb aus. Auch wenn nun ein paar Songs dazu gekommen sind, besser ist die Geschichte jedenfalls nicht geworden, soviel sei jetzt schon verraten.

Der Opener 'I, Monster' braucht lange, um auf Betriebstemperatur zu kommen und selbst die ist bestenfalls lauwarm. Über sechs Minuten quält sich die Nummer förmlich, um am Ende so etwas wie einen Groove auf Sparflamme zu präsentieren. Man versucht, Metal moderner Prägung anzubieten, der jedoch einfach nicht so richtig zünden mag. Tausendfach gehörte Gitarrenakkorde beherrschen das Bild, eingerahmt von Refrains, die keine sind. Dazu bekommen wir einen müden Sound serviert, der zwar in den Hintern treten soll, selbigen aber bestenfalls streichelt. So etwas kann man heutzutage halt nicht mehr anbieten, wenn man in der oberen Liga mitspielen will. Lediglich das straighte 'Pet Hate' kommt einigermaßen aggressiv aus dem Quark und rettet das ganze Werk über die drei-Punkte-Marke.

Im örtlichen Jugendzentrum geht vermutlich mächtig die Post ab. Was die Band um Paul Martin (ex-KNIGHTSHADE, BLACKJACK) allerdings in Form dieser Platte auf die Menschheit loslässt, können unzählige andere Combos besser. Es fehlt am Ende die Leidenschaft und die starken Kompositionen, die Bands wie FIVE FINGER DEATH PUNCH beispielsweise an die Spitze katapultiert haben. Von solchen Sphären ist WORLD WAR FOUR allerdings noch Lichtjahre entfernt.