Die neue Easy-Listening-Software

Na, gibt es schon wieder einen neuen "American Pie"-Streifen? Oder wird zum Weihnachtsgeschäfte irgendeine andere Teenie-Klamotte in die Kinos geschleppt? Zumindest kann man davon ausgehen, dass WORLD WAR ME im Falle des Falles den Soundtrack komponiert hat, sollten die ganzen Bubblegum-Effekte auf dem selbst betitelten Debüt nicht aus irgendeiner Ironie heraus geboren worden sein. Doch davon ist erst einmal nicht auszugehen.

Fakt ist, dass die Jungs all den BLINK 182s und GOOD CHARLOTTEs dieser Welt den Kampf um die Pop-Punk-Krone ansagen möchte und dabei gar nicht so schlechte Chancen haben, wirklich in die Nähe des Zepters zu gelangen. Das Material ist cheesy von A-Z, die Melodien sind Mainstreamware durch und durch, und die wiedergekäuten Singalongs werden so manche College-Party rocken, nicht jedoch die großen Arenen - denn dazu ist der Stoff von "World War Me" einfach zu austauschbar. Und zu pathetisch!

Immerhin hat die Band einige hitverdächtige Singles am Start, mit denen man vielleicht sogar die Popcharts von hinten aufrollen kann. Die oben angeführten Kollegen haben es ja schließlich auch gepackt. Als echte Rockband geht WORLD WAR ME aber irgendwie nicht durch - auch wenn man eingesetehen muss, dass die Band ihren Job im Rahmen ihrer Möglichkeiten und stilistischen Limitierungen ganz ordentlich macht. Doch es gehört mehr dazu als nur Easy Listening zu produzieren und die fünf üblichen Akkorde zu beherrschen. Und auch wenn zu befürchten steht, dass die Teenies ihre Schlüpfer gen Bühne schleudern werden, wenn die Truppe in der Stadt ist: "World War Me" ist lediglich programmiert um nach kurzer Zeit wieder in Vergessenheit geraten.

Anspieltipps: Escape, That's So Yesterday