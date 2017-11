Diese geile Verrohung!

Ich persönlich finde es immer stark, wenn ich den Vergleich zu den alten DARKTHRONE-Schandtaten bemühen darf und auch mal wieder Querverweise auf die naiven, aber dennoch denkwürdigen ersten Momentaufnahmen aus dem GORGOROTH-Katalog verwenden kann. Denn in diesen Fällen ist eigentlich immer gewährleistet, dass ein kleines Underground-Schmuckstück in der Pipeline hängt und darauf wartet, bloß nicht von der Masse entdeckt zu werden. Denn was würde wohl passieren, wenn ein dreckiger, rotziger, manchmal auch punkiger Hassbatzen wie "Evocation Of The Black Marsh" plötzlich auf breiter Ebene Zustimmung erfahren würde? Nun, dann wäre Black Metal im ursprünglichen Sinne einfach nicht mehr Black Metal.



Aber kommen wir zum Punkt und damit auch zum fiesen Ungetüm, dass die Band aus Florida ihren Hörern entgegenschleudert. "Evocation Of The Black Marsh" grüßt mit der fiesesten Fratze, die ein Genre-Release überhaupt aufziehen kann, schlägt sich in die Garage zurück, um einen heftigst verzerrten Sound zu kreieren, unternimmt aber auch einen Schritt, den sich heutzutage offenbar keine Band mehr traut: nämlich BLACK SABBATH als den eigentlichen Wegbereiter des Bandsounds zu ehren. Die dreckigen Gitarren in doomigen Tracks wie 'Gravemouth' bzw. im Titelsong referieren erstklassig über die Wirkung, die Iommis Gitarre und Butlers Bass auch nach mehr als 40 Jahren noch haben. Und ein beschwörerischer Track wie 'The Slime Weeps' mit seinen fast schon sakralen Augenblicken schlägt in die gleiche Kerbe, wenngleich die Band hier erstmals den Pfad der vollkommenen Verrohung verlässt - aber das Ziel bleibt das gleiche.



Und das Ziel lautet Vernichtung im musikalischen Sinne, den Nutzen der infernalischen Zerstörungskraft musikalisch inszenieren, um das grässliche Antlitz des nordischen Black Metals noch einmal bis auf seine Grundzüge herunterzubrechen. WORM ist eine der wenigen amerikanischen Bands, die den Fokus auf die europäischen Ursprünge legt, gleichzeitig aber auch eine der besten Truppen, die das grundsätzlich einmalige Soundgebilde der genannten Legenden authentisch nachstellen. Und selbst wenn "Evocation Of The Black Marsh" erst einmal so klingt wie so viele andere Releases aus dem Bereich der schwarzmetallischen Underground-Radikalisierung, so wird man schnell feststellen, dass die Amis in Sachen Feeling und Authentizität großen Teilen der Konkurrenz voraus sind. Schnell nachlegen - bitte!



Anspieltipps: Gravemouth, Evocation Of The Black Marsh, Swamp Ghoul