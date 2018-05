Melo Black mit Potenzial und stellenweiser Ohrwurmgefahr

Nachdem zwei Leute im Jahr 2014 in Schweden die Band UNHALLOWED gründeten, ist mit dieser Band einiges passiert. Nicht nur die Bandmitglieder wechselten, sondern auch der Bandname hat sich im Jahr 2016 geändert. Aus UNHALLOWED ist jetzt WORMLIGHT geworden und mit "Wrath Of the Wilds" steht das Debütalbum in den Läden. Ich bin gespannt, ob das Album den Versprechungen des Labels annähernd gerecht wird, denn hier wird mit melodischem Black Metal der schwedischen Sorte und Namen wie DISSECTION, UNANIMATED, SACRAMENTUM oder LORD BELIAL geworben und gelockt.



Nun a, also die Bezeichnung melodischer Black Metal passt in den meisten Momenten des Albums, auch die Vergleiche mit den genannten Bands passen von der Stilistik her durchaus, jedoch kommt WORMLIGHT nicht an die Qualitäten der genannten Kollegen heran. Der Track 'Reptilian King' zaubert mir sogar noch eine andere Band ins Gedächtnis: BEHEMOTH. Vom Songaufbau und der Atmosphäre versuchen die Schweden hier, Nergal und seinen Mannen nahe zu kommen. Das gelingt durchaus ordentlich, wenngleich natürlich die Intensität und Qualität nicht erreicht werden kann.



Es ist, wie so oft. Bei den Vergleichen, die Labels aufführen, werden gewisse Erwartungen geweckt, die eine junge Band auf einem Debütalbum in den seltensten Fällen erfüllen kann. Da kann ein Album fast nur enttäuschen. So ist es auch auf Wrath Of The Wilds". Vergleicht man ständig mit den genannten Bands wie DISSECTION etc., kann WORMLIGHT nur durchfallen. Macht man sich von diesen Vergleichen mal frei und hört sich dieses Album mal genau an, wird man merken, dass hier eine Band am Werk ist, die ihr Handwerk versteht und gute Songs zu schreiben imstande ist. Das Riffing auf 'The Ghostlight's Dance' ist sehr einprägsam und verschafft dem Song mit seiner Melodie und Eingängigkeit einen großen Wiedererkennungswert. Durch dieses Stück findet man sogar ein bisschen Ohrwurmgefahr auf dem Album. Und überhaupt merkt man bei mehreren Durchläufen erst, wie das Album in den Gehirnwindungen angekommen ist, wenn man immer wieder feststellt, dass man den einen oder anderen Song tatsächlich wiedererkennt.



Insgesamt fehlt es WORMLIGHT noch ein wenig an Atmosphäre und Intensität, Letzteres könnte aber vielleicht schon durch eine etwas druckvollere Produktion wett gemacht werden. Aber die Schweden zeigen, dass sie viel Potenzial haben. "Wrath Of The Wilds" ist ein durchaus gelungenes Debütalbum, das einen guten Ausgangspunkt für musikalische Weterentwicklungen darstellt.