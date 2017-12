Überleben ist nicht leicht...

Ist Punk Rock die richtige Plattform, um die schwierigsten Lebensphasen musikalisch zu dokumentieren? Eine solche Frage durfte man sich zumindest vor dem ersten Durchlauf des neuen WORRIERS-Albums stellen, nachdem man in Erfahrung bringen durfte, mit welchen schwierigen Schicksalsschlägen sich Frontdame Lauren Denitizio in den letzten Jahren hat auseinandersetzen müssen. Eine Operation am offenen Herzen, der tragische Selbstmord von engen Vertrauten und zuletzt auch noch die etwas merkwürdigen Umstände ihres Coming-Outs: Wer mag da nicht immer wieder ans Überleben denken?

Statt nun aber ein Album voller melancholischer Augenblicke und nachdenklicher Sequenzen zu veröffentlichen, hat sich die Band respektive ihr Sprachrohr Denitizio entschieden, eine Platte zu komponieren, auf der all jener Lebensmut nach außen dringt, den sich die Sängerin in den jeweiligen Lebensphasen gewünscht hätte. WORRIERS beschreibt quasi ein Best-Case-Scenario, das zwar nicht bloß von flotten (Pop-)Punk-Rockern gefüttert wird, aber mehrheitlich die Energie der Heimsparte aufnimmt und sie mit vielen lässigen Indie-Gitarren füttert. "Survival Pop" ist im Großen und Ganzen tatsächlich das, wofür der Independent-Begriff seinerzeit aus der Truhe gezaubert wurde: ein Album mit tollen Harmonien, leicht verqueren Arrangements, keiner strengen Zielvorgabe, aber doch einer sehr deutlichen Vision, die in allen zwölf Tracks transparent geschaltet wird. Die positiven Vibes sind greifbar, ohne dass die WORRIERS hier gespielte Lockerheit vorgeben müssen, und auch wenn die meisten Songs ohne prägnante Hooklines auskommen, bleibt das Material von "Survival Pop" schnell haften - unter anderem auch dank der eindringlichen Darbietung der grandiosen Frontdame.

Die WORRIERS machen Easy Listening anspruchsvoller und verstecken sich nicht hinter hohlen Phrasen. Mit ihrem neuen Album setzen sich Lauren und ihre Sidekicks auf jeden Fall ein kleines Denkmal in der Indie-Szene - und dieses steht für Authentizität und völlig eigenständiges Songwriting!

Anspieltipps: Not Your Type, Gaslighter, Open Heart