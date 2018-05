Eine fette Lehrstunde in Sachen Death Metal

Nach 20 Jahren könnte der WORSTENEMY-Katalog eigentlich etwas dicker sein. "Deception" ist erst der zweite vollwertige Silberling der italienischen Death-Metal-Combo, pünktlich zum Jubiläum jedoch eine kleine Sternstunde in der Karriere des sardinischen Trios. Zehnmal wuchten die Herren fettestes Todesblei durch die Boxen und begeben sich schließlich noch an ein außergewöhnliches Cover des ALICE IN CHAINS-Klassikers 'Grind' - Death-Metal-Herz, mehr könntest du tatsächlich nicht verlangen.



Von der ersten Sekunde an setzt WORSTENEMY auf grooviges, druckvoll produziertes Getrümmer und lehnt sich dabei nicht selten an die Götte des Fachs an. BOLT THROWER und AMON AMARTH sind manchmal treue Begleiter auf der dreiviertelstündigen Reise, auf der man die Italiener begleiten kann, und auch wenn es auf "Deception" nur selten melodisch zugeht, kann man der Hälfte der Nummern durchaus den Hymnenstatus zusprechen. 'Blood And Dust' und '5th Level Of Suffering' bieten mächtige Riffwände, 'Seasons Of War' hat gar etwas Majestätisches, 'Fog Or Shine' spiegelt die technische Potenz der drei Musiker, und mit dem flotten 'New Era Of Terror' demonstriert WORSTENEMY, dass man auch jedweder Tempoverschärfung mühelos gewachsen ist. Bleibt noch besagter Covertrack, den die Band einer brachialen Generalüberholung unterzieht, in dem die Grundzüge nur noch grob zu erkennen sind. Aber auch hier gilt: starkes Resultat, weil die dicken Grooves einfach mächtig böllern!



Am Ende ist man wirklich verblüfft, weil WORSTENEMY das ohnehin schon starke letzte Album noch mal übertreffen kann. "Deception" ist Death Metal der Extraklasse und hoffentlich Ansporn genug, den nächsten Studiobesuch etwas flotter zu planen. Meine Zustimmung wäre jedenfalls schon mal erteilt...



Anspieltipps: Blood And Dust, 5th Level Of Suffering, Seasons Of War