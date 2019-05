Elchtod galore!

Zwei klare Kampfansagen haben die Jungs von WRETCHED FATE auf ihrem neuen Demo formuliert, und wer auch nur einen Hauch von Vorliebe für den Schwedentod der ersten Stunde hat, sollte nicht lange zögern und sich dieses kultige Kleinod ins Haus holen. "Demoed In Flesh" ist zwar eine ziemlich knappe Angelegenheit, bringt das Feeling der alten Tage aber umgehend auf den Punkt und sollte Anhängern von DISMEMBER bis EDGE OF SANITY sofort einige Freudentränen ins Gesicht treiben - und da haben wir von der GRAVE- und UNLEASHED-Anhängerschaft noch gar nicht geredet!

'Embedded In Flesh' und 'Ways To The Grave' stehen für raues, verrohtes Gemörtel, dreckige Grooves, feine Uptempo-Attacken und derbes Gebell - so wie vor knapp drei Dekaden, als der skandinavische Death Metal seinen Siegeszug durch ganz Europa und schließlich auch über den ganzen Globus antreten konnte. WRETCHED FATE klingt wie ein Relikt aus dieser Zeit, authentisch, brutal und einfach nur cool. Selbst Liebhaber von THE HAUNTED und AT THE GATES sollten nicht lange zögern und sich mit der Band vertraut machen. Vielleicht gibt es ja schon in Kürze mehr Stoff über die längere Distanz.