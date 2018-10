The WRONG way?

Tatsächlich, ein bisschen was hat sich bei WRONG schon geändert, nachdem die Band auf ihrem selbstbetitelten Debüt (2016) eine ziemlich coole HELMET-Hommage kreiert hat, die ziemlich verlässlich an die letzten Scheiben der leider verblichenen Legende anknüpfen konnte. Doch die Entwicklungen, die "Feel Great" verzeichnet, sind eher experimenteller Natur und lassen weiterhin nicht zu, dass das noisige Riff-Gewitter abreißt. Page Hamilton und seine Mannen sind immer noch sehr präsent, werden aber ab und zu mal beiseite geschoben, weil WRONG ziemlich verquere Arrangements platzieren möchte und beim Kampf gegen den Strom immer mehr Eigensinn entwickelt.

Das Resultat ist zunächst ernüchternd, weil der manchmal recht kopflastige Stoff sich mit aller Macht gegen jedwede Zugänglichkeit wehrt. Jeder Anflug von Konsequenz und straighten Maßnahmen innerhalb dder Arrangements wird vor allem in der ersten Albumhälfte wieder zerstört, weil sich WRONG eine gewisse Unberechenbarkeit bewahren mag. Infolge dessen klingen die meisten Stücke extrem launisch, manchmal auch überzogen quer und schließlich auf eine Art und Weise anstrengend, die man auf dem letzten Album so nicht wahrnehmen konnte. Glücklicherweise kann "Feel Great" dieses Gefühl mit der Zeit ein ganzes Stückweit relativieren, da man irgendwann doch wieder straightere Parts einstreut, die Alternative-Noten etwas relaxter zelebriert oder einfach auch mal richtig auf den Putz haut ('Anaerobic').

Doch in der Summe hält sich die Begeisterung abseits der ziemlich deftigen Riffs in Grenzen, weil die Unterschiede zwischen purem Lärm und ästhetischer Noise-Orgien regelrecht verschwimmen. WRONG ist nicht wirklich auf dem Holzweg, doch ob die Band auf "Feel Great" wirklich die richtigen Schritte eingeleitet hat, will ich mal stark anzweifeln. Vielleicht ist es auch schwierig, nach einem überraschend starken Erstling auf gleichem Level weiter zu arbeiten, ohne sich dabei zu wiederholen. Doch am Ende nur 'dagegen' zu sein, kann nicht die Lösung sein. Trotz einiger wirklich starker Momente überwiegt daher die Enttäuschung!

Anspieltipps: Anaerobic, Upgrade