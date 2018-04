So ziemlich alles in 24 Minuten.

Wow, Blackened Stoner Psych. Genauso gut könnte man auch von Gothic-Blues-Doom-Ethno-Metal reden. Die Musik, die das kanadische Trio WYKAN auf seiner Erstveröffentlichung, der EP "Solace", spielt, rührt es zu einem Eintopf mit den unterschiedlichsten, teilweise gegensätzlichen Zutaten zusammen, und überraschenderweise passt es.

Drei Stücke von knapp sieben bis über neun Minuten Spieldauer hat die Band auf die Scheibe gepackt. Den Anfang macht 'Lahppon Olmmos (Noaide's Ride To Saivo)' - die zahlreichen Worte der Titel hätten fast schon für einen Langspieler mit zehn Nummern ausgereicht -, das wuchtige BLACK-SABBATH-Riff, eine zittrige Leadgitarre, cleanen Gesang und Growls vereint. 'The Gathering' fängt wie längst vergessener Gothic-Rock mit einer hellen Leadgitarre an, mutiert aber bald zu einem psychedelischen Trip, der seinen Charakter auch nicht durch das schwarze Keifen im Hintergrund verliert. Zuletzt marschiert der hypnotische Stampfer 'Wykan (The Shamanic Trance)' als Fusion aus klassischem schwerem Rock, Metal, Doom und sonst was durch die Boxen.

In der letzten Zeit hört man häufiger junge Bands, die Elemente der verschiedensten Stilrichtungen vermischen, und meistens führen derartige willkürliche Kombinationen nicht zu einem geglückten Ergebnis. Die Musik von WYKAN ist sicher nicht jedermanns Sache, doch die Gruppe um Bandleader Jeremy Perkins hat mit "Solace" eine stringente, gelungene erste Kostprobe ihrer Musik abgeliefert. Die Scheibe kann im Bandcamp der Truppe bestellt werden.