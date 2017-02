Riffs, Riffs, Riffs!

Würde man WYRUZ nur anhand der Riffs beurteilen, könnte man die Band in die gleiche Liga hieven, in der auch TESTAMENT, DESTRUCTION und KREATOR unterwegs sind. Die Norweger brennen auf "Judge And Jury" gerade in dieser Hinsicht ein Feuerwerk ab, dass man so massiv sicher nicht alle Tage zu hören bekommt. Leider jedoch kann das Songwriting mit der ziemlich radikal ausgestoßenen Energie aber nicht ganz Schritt halten. Hier und dort haben die Herrschaften zwar ein paar Highlights im Programm, die vor allem technisch betrachtet eine stabile Qualitätssicherung ergeben. Aber nicht jeder der insgesamt 13 Songs agiert hier auf demselben Niveau, und diese Tatsache belastet "Judge And Jury" ein kleines bisschen.

Nichtsdestotrotz gibt es heute wohl nur wenige Grenzgänger zwischen Todesblei und Thrash Metal, die so kraftvoll und zielstrebig ans Werk gehen. BLOOD RED THRONE mag hier vielleicht noch in den Sin kommen, und ausgerechnet mit diesen Landsmännern hat sich WYRUZ erst kürzlich die Bühne geteilt. Und wenn man mal genauer hinhört, entdeckt man einige Parallelen, die sich von den rasiermesserscharfen Gitarrensounds über das opulente Drumming bis hin zu den mächtigen Grooves ziehen und das Quartett mindestens zu einem gleichwertigen Konkurrenten macht. Gerade deshalb ist es schade, dass nicht alle Tracks von "Judge And Jury" so fett ballern wie 'In Hell', 'Public Enemy' und 'The Final Sigh'. Denn wenn WYRUZ den Motor anschmeißt und das Gaspedal durchtritt, dann droht auch immer Gefahr. Sollte man sich also eines Tages zur kompletten Offensive entschließen und die weniger aufregenden Midtempo-Geschichten rausnehmen, dann darf man von Battlegods neuem Schmuckstück noch eine Menge erwarten. "Judge And Jury" ist über weite Strecken schon einmal ein ziemlich starkes Signal an die Bundesligisten unter den Death-Thrash-Acts!

Anspieltipps: The Final Sigh, In Hell, Wither