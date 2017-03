Warriors Of The Night

AOR-US-Metal-Mix - viele Melodien auf hohem Niveau!

Wo graben sie ständig die alten US-Metal-Perlen aus? Irgendwann muss das Reservoir doch erschöpft sein! Bisher zumindest nicht, denn Heaven & Hell Records bescheren uns eine CD-Veröffentlichung von "Warriors Of The Night", dem 1986er Album der fünf Männer von X-CALIBER aus Pennsylvania. Das Album ist auf Vinyl ultrarar und gehört zu den gesuchtesten Raritäten der Sammler. Jetzt gibt es die CD immerhin in einer 500er-Auflage, und Freunde des melodischen US Metal sollten dringend zuschlagen.

Denn irgendwo zwischen AOR (MAGNUM) und melodischem US Metal à la FIFTH ANGEL, CHRISTILLOW oder HAVOC (die letztgenannten Bands haben ebenfalls gerade die Ehre erhalten, dass ihre Tapes auf CD veröffentlicht wurden) gibt es hier acht wunderbare Nummern, die mehr Aufmerksamkeit verdient hätten.

Trotzdem soll hier klar gestellt werden: Anders als bei manchen anderen Re-Releases (SAGE MERIDIEN!) gibt es hier keinen verschollenen Meilenstein, sondern einfach "nur" gute Genrekost. Wer auf US Metal steht und die Alben der großen Bands schon im Regal versammelt hat, kann aber nichts falsch machen - nur sollte man nicht enttäuscht sein, wenn man merkt, dass auch im US Metal nicht nur 9,5+x-Punkte-Alben erschienen sind.

Neben dem stilvollen Fantasy-Cover gibt es schöne Gitarrenmelodien ('Warriors Of The Night' - der Song erinnert mich mehr als ein Mal an Proto-US-Metal der Marke ASHBURY oder ASIA, oder auch an MEDIEVAL STEEL) und nicht allzu hohen, aber recht eigenständigen Gesang, der eher zum AOR (JOURNEY, 'Tell Me Why') als zum US Metal schielt. Insgesamt ist die Art der Kompositionen deutlich von der NWoBHM beeinflusst, atmet aber klare US-Metal-Luft. Die melodischen Gitarrensoli ('The Sword') sind oft ein schönes I-Tüpfelchen auf guten Songs. Echte Ausfälle gibt es nicht zu vermelden. Je epischer (ASHBURY-/MAGNUM-lastiger) die Band ist, desto besser ist sie allerdings.

Für US-Metal-Fans ist die Scheibe sicher ein Pflichtkauf, aber auch alle MAGNUM-Fans, ASHBURY-Verehrer oder Freunde melodischeren Traditionsstahls sollten ein Ohr riskieren.

Anspieltipps: Warriors Of The Night, The Sword.