Nicht alles glänzt... aber immerhin einiges!

Eigentlich ist die Todesblei-Schublade für die Musiker von X.KERNEL nicht die passende. Die Truppe aus der Ukraine greift zwar gerne mal auf etwas derbere Growls zurück, ist musikalisch aber doch eher im syphonischen Kerngebiet angesiedelt und trifft sich dort mit moderner orientierten Acts wie SOILWORK und DARK TRANQUILLITY zum großen Vergleich.



"Face The Truth", der aktuelle Longplayer der jungen Mannschaft, ist allerdings weit davon entfernt, der skandinavischen Prominenz ernsthaft Konkurrenz zu machen. Die Arrangements sind bestenfalls durchschnittlich, die Performance lässt die nötige Leidenschaft vermissen, und auch der opulente Überbau ist bei weitem nicht so spektakulär, als dass man hier mit wachsendem Interesse bei der Sache sein müsste. Nur in einer Disziplin ist die Combo aus Kiew wirklich gut, und das ist die Erstellung prägnanter Hooklines, so penetrant diese auch manchmal sein mögen. Wo die Songs über weite Strecken patzen und sich den gängigen Standards im härteren, Keyboard-gesteuerten Bereich unterwerfen, sind die Chorus-Harmonien zumeist sehr anständig und lassen es zu, dass man einige Passagen sofort speichert. 'In The Void' und 'Dying Gods' sind hier Vorreiter und können den blassen Rahmen problemlos kaschieiren, aber auch 'The Last War' muss man auf der Liste haben, wenn die besten Stücke gefiltert werden sollen.



Nichtsdestotrotz glänzt bei X.KERNEL längst nicht alles, weil die Ukrainer nicht gerade die packendesten Ideen in ihre Songs einfließen lassen. Vieles ist lediglich Durchschnitt, und wären da nicht die Refrains, würde man die Scheibe womöglich schnell abblitzen lassen. Doch ein paar Qualitäten lassen sich eben nicht wegdiskutieren, und deshalb darf man der Band auch unterschreiben, dass sie ihr Ding so schlecht nicht macht. Von einer Empfehlung ist "Face The Truth" vielleicht noch entfernt. aber einzelne Songs will man am Ende nicht missen.



Anspieltipps: Dying Gods, The Last War