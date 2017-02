Dass es für die gesangliche Umsetzung der anspruchsvollen, kraftvollen Musik ein ordentliches Können im Umgang mit der eigenen Stimme braucht, ist da nicht von der Hand zu weisen: Eine Eigenschaft, die Frontfrau Dianne van Giesbergen auch nicht abzusprechen ist - dennoch wirkt die Sopranistin oft ziemlich leidenschaftslos und klinisch-steril in ihrer Interpretation. Das fällt besonders im direkten Vergleich zu anderen Stimmen wie im eigentlich sehr feurigen 'Burn Me', jedoch auch in dem anklagenden 'We Are Murderers (We All)' auf. Der ein oder andere mag sich durch die unterstützenden Growls ein wenig an LEAVES EYES erinnert fühlen.

Tatsächlich bedient auch XANDRIA sich auf "Theater Of Dimensions" wie gewohnt hin und wieder folkloristischer Elemente. Dabei bleiben die Nordrhein-Westfalen nicht nur im nordischen Raum, sondern greifen auch arabische Elemente auf.

Den Titel als stärkste Nummer der Platte kann das früh gesetzte 'Call Of Destiny' jedoch kein nachfolgender Song ablaufen: Mit dem catchigen Refrain und stimmgewaltigen Chören weiß der Song nicht nur Fans starker Melodien zu überzeugen, sondern bietet mit den flinken E-Gitarren-Soli und dem bretternden Zwischenspiel auch Liebhabern härterer Spielarten einen echten Hörgenuss.