Famoses Konzeptalbum jenseits jeglicher Genre-Grenzen.

Euch sagt der Name XANTHOCHROID bisher noch nichts, obwohl ihr ein offenes Ohr für progressive Musik und ausladende Orchester-Arrangements habt? Dann wird es höchste Zeit das zu ändern, denn bereits mit ihrer Debüt-EP "Incultus" und dem Langspieler 'Blessed He With Boils" aus dem Jahr 2012 hat die Truppe aus dem sonnigen Kalifornien bewiesen, dass es nicht nur die Norweger DIMMU BORGIRs verstehen, rasanten Black Metal und symphonische Klänge miteinander zu verschmelzen. Gleichzeitig haben die Amerikaner auch immer wieder frische Ideen für die Promotion ihrer Band, wobei der Höhepunkt wohl bisher mit dem WINTERSUN-Cover 'Land Of Snow And Sorrow" erreicht wurde, dessen Neuinterpretation auf YouTube inzwischen weit mehr als 750.000 Clicks erzielen konnte. Angesichts solcher Erfolge sind die Erwartungen an das neue Album "Of Erthe And Axen - Act I", das nun endlich nach mittlerweile vier Jahren Produktionzeit in den Handel kommt, natürlich gewaltig, weshalb wir dem Silberling natürlich nun auch einmal gründlich auf den Zahn fühlen.



Wie der Titel bereits andeutet, handelt es sich bei der Scheibe um den ersten Teil eines größeren textlichen Konzeptes, das laut aktuellen Ankündigungen im kommenden Herbst mit "Of Erthe And Axen - Act II" komplettiert werden soll. Wie bereits auf "Blessed He With Boils" ist die Handlung der Lyriks dabei erneut in der fiktiven Welt Etymos angesiedelt und fungiert als Prequel zu den bereits bekannten Geschichten der bisherigen beiden Veröffentlichungen. Die reine Präsentation ist dabei der berühmten Buchreihe "A Song Of Ice And Fire" gar nicht so unähnlich, denn wie deren Autor George R.R. Martin hat sich auch das Quartett inzwischen eine umfassende Mythologie ausgedacht, der sogar eine Landkarte zugrunde liegt, die als Orientierungshilfe für den Hörer auch im Booklet abgedruckt wurde. Generell ist das Artwork der Platte wieder wunderbar detailliert ausgefallen und überzeugt neben einem traumhaft schönen Cover auch mit feinen Illustrationen und den kompletten Songtexten.



Doch auch wenn es rein äußerlich erst einmal so scheint, als wäre bei XANTHOCHROID alles beim Alten geblieben, so haben die letzten vier Jahre bei der musikalischen Ausrichtung der ingesamt acht Tracks deutlich Spuren hinterlassen. Wo auf "Blessed He With Boils" großteils noch schwarzmetallische Riffs und die an EMPEROR-Fronter Ihsahn erinnernden Screams den Sound der Jungs dominierten, prägen inzwischen akustische Gitarren und melodiöser Klargesang das Klangbild. Das bietet dem Quartett viele Möglichkeiten, um persönliche Stärken der einzelnen Musiker wie das Fingerstyle-Gitarrenspiel von Fronter Sam Meador in die Songs zu integrieren und damit jegliche Genre-Grenzen zu sprengen. Sicher wird das dem ein oder anderen Fan der ersten beiden Platten vielleicht nicht gefallen, doch wenn man sich auf den schier unendlichen Klangkosmos einlässt, dann kann man sich für Stunden vor dem heimischen CD-Player in der Musik der Kalifornier verlieren. Insbesondere wenn man sich noch die Textblätter schnappt und der ausgeklügelten Storyline folgt, genau dann entfaltet die Platte nämlich ihre volle Wirkung. Doch nicht nur für Liebhaber von Konzeptalben hält die Scheibe jede Menge interessante Details bereit, denn mit 'To Higher Climes Where Few Might Stand' haben die Amerikaner auch noch einen echten Hit im Gepäck, bei dem endlich wieder die Back-Metal-Wurzeln durchscheinen und der sich mit seinen ausladenden Orchestrationen nicht vor ähnlich gearteten Genre-Kollegen wie EMPEROR oder WINTERSUN verstecken muss.



Alles in allem ist "Of Erthe And Axen - Act I" damit ein mehr als gelungener Nachfolger zu "Blessed He With Boils" geworden, der aus kompositorischer Sicht vielleicht sogar noch etwas ausgereifter ist als das bisherige Material des Vierers. Freunde von ausgefeilten Konzepten, progressiven Songstrukturen und packenden Melodien müssen hier also unbedingt zuschlagen, denn mit einem solchen Album im Rücken ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis XANTHOCHROID in die erste Metal-Liga aufsteigt.