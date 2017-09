Selbes Land, selber Sound, selbe Genialität. Willkommen in der Welt von SAMAEL... ähem XAON!

Es gibt nur wenige Bands, denen man sofort anmerkt, dass ihre musikalische Sozialisation unweigerlich mit den moderneren Alben von SAMAEL vonstatten gegangen ist. Dass XAON ebenso wie die legendäre, zuletzt leider sehr zurückgezogene Dark-Metal-Combo ebenfalls aus der Schweiz stammt, mag dabei kein Zufall sein und zeigt schließlich, dass Alben wie "Passage" und "Eternal" auf lange Sicht doch noch ihren Einfluss in der Heimat geltend machen konnten.



"The Drift" jedoch ausschließlich auf diesen inspirativen Bezug zu reduzieren, würde den neun Stücken der neuen XAON-Scheibe aber absolut nicht gerecht werden. Die Band orientiert sich gleichermaßen an den jüngeren progressiven Neigungen solcher Combos wie DIMMU BORGIR und BORKNAGAR, ohne dabei jedoch das pechschwarze Element zu sehr in den Vordergrund zu stellen. Vielmehr ist "The Drift" darauf angelegt, seiner experimentellen Natur möglichst viel Freiraum zu schaffen, was die Nummern zwar gerade in den ersten Durchgängen ziemlich schwer zugänglich macht, andererseits aber auch dafür Sorge trägt, dass die Platte ein verdammt hohes Maß an Eigenständigkeit erlangt.



'Zarathrustra' und das abwechslungsreiche 'I Writ My Hopes' setzen ganz klar Maßstäbe, auch wenn es seine Zeit dauert, bis man die vertrackten Arrangements durschschaut hat. Und auch 'Terra Incognita' und 'Khadath Al Khold' fordern massiv, belohnen am Ende aber mit eindringlicher Epik und einer Fülle an Kontrasten, die im Zusammenspiel wirklich fabelhaft interagieren. 'The Wounded Gods' beschließt das Album schließlich mit hymnischen Ansätzen und einer Radikalität, die das vielseitige Spektrum des Releases passend abrundet.



Realisiert man schließlich, dass "The Drift" erst das Debüt dieser unglaublich talentierten Schweizer ist, kann der Kniefall nicht tief genug gehen. So schmackhaft hat man dieses Material seit besagten SAMAEL-Alben nicht mehr vorgesetzt bekommen!



Anspieltipps: Khadath Al Khold, Zarathustra, I Writ My Hopes