XILLA ist ein frischer Vertreter des Progressive Rock, stammt aus Birmingham und feiert mit "Distant Minds" sein Debüt. Stilistisch würde ich XILLA in der Nähe zu SUBSIGNAL und ENCHANT sehen. Das heißt, ihr Prog Rock kann sowohl in Richtung AOR, als auch in metallische Gefilde auspendeln. Allerdings ist dies auch genau die Art von Prog, zu der ich erstaunlicherweise mit steigenden Alter immer schwerer Zugang bekomme. Alles wirkt sehr erwachsen, vernünftig, aufgeräumt, ausgetüftelt und balanciert. Es gibt folglich nichts zu kritisieren; aber auf der anderen Seite eben auch nichts, um sich dran zu reiben.

Und so höre und höre ich "Distant Minds", immer und immer wieder, mindestes zwanzig Mal und damit deutlich mehr als viele andere Alben für ein Review. Doch wir bleiben stets auf Distanz, XILLAs Musik und mein Geist. Manchmal treffen wir uns zwar, zum Beispiel beim Titeltrack oder 'Catharsis', beides Lieder mit einprägsamen Refrains, die an die poprockigen 80er erinnern (SAGA, JOURNEY, FOREIGNER). Oft ist aber auch minutenlang Funkstille zwischen uns, dann rieselt die Musik stets wie feiner Sand durchs Ohr. Allerdings möchte ich die "Schuld" hierfür nicht XILLA geben. XILLA ist eine sehr gute Band, doch bei SUBSIGNAL und Verwandten geht es mir oft genau so. Die einen werden durch die Musik erhellt und lassen sich ihren Geist küssen, mir fehlt bei XILLAs Genießer-Prog aber was. Vielleicht ist es ein Schuss Pathos, ein Schuss Show-Off oder etwas anderes Aufrüttelndes. Erwachsene Proggies sollten aber auf jeden Fall in "Distant Minds" hinein lauschen.