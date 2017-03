Leider nur Einer unter Vielen.

Oha, diese Band lässt aber auch kein Klischee aus. Die Erlanger "Fairytale-Metaller" zelebrieren den Female Fronted Symphonic Metal mit allen musikalischen und optischen Trademarks, die in der Metal-Szene so zwiespältig aufgenommen werden. Sängerin Sabine Meusel gibt die blonde Elfe mit schwarzem Kleid, die sich durch symphonische Märchenlandschaften tiriliert, standesgemäß natürlich mit einem bösen Shouter als Gegenpart.



Die Band macht ihre Sache ordentlich, die Musik ist trotz aller Generik einigermaßen interessant gestaltet und bietet nach ein paar Spins ein paar erinnerungswürdige Passagen. 'Briar Rose' ist sogar ein richtig guter Genre-Song. Was ich allerdings nicht so sehr verstehe ist, warum die CD so dumpf und farblos klingt, obwohl man sogar seit 2016 ein eigenes Studio hat. Die Drums sind recht steril und vor allem Sabines Gesang kommt so zart und dünn, fast verschüchtert daher, dass einfach der Funke viel zu selten überspringt. Dazu klingen viele Songs eben doch zu sehr nach den typischen Genre-Referenz-Band und zu selten nach XIPHEA.



Dabei nehme ich den Musikern durchaus ab, dass sie ihr Gerne so lieben, wie es ist, doch will man mehr als nur Einer unter Vielen sein, so müssen dann doch ein paar frische Impulse und Ideen her. Ich denke, das Märchen-Konzept gibt viel mehr interpretatorischen Spielraum her, als XIPHEA hier ausnutzt.