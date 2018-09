featuring ARW - 50th Anniversary - Live At The Apollo (DVD/Blue-Ray)

featuring ARW - 50th Anniversary - Live At The Apollo (DVD/Blue-Ray)

Live-Sternstunde einer Prog-Rock-Legende

Für Otto Normalmusikliebhaber kann es eventuell etwas verwirrend sein, denn von YES existieren zwei unterschiedliche Versionen in unterschiedlichen Besetzungen. Ich möchte hier nicht näher darauf eingehen, warum und wieso dies so ist und warum vielleicht der Eine nicht mehr mit dem Anderen kann oder will. Für mich persönlich haben beide Versionen ihre Daseinsberechtigung. Da hätten wir einmal die Variante mit den beiden Urmitgliedern Steve Howe (Gitarre) und Alan White (Schlagzeug), die fast seit Beginn dabei sind. Und dann gibt es die Inkarnation mit dem einzig verbliebenen Gründungsmitglied Jon Anderson (Gesang) und Trevor Rabin (Gitarre, Gesang) und Rick Wakeman (Keyboards), der auch zu den Urmitgliedern zählt. Die drei letztgenannten Protagonisten haben sich unter dem Namen YES, FEATURING JON ANDERSON, TREVOR RABIN, RICK WAKEMAN zusammengetan um das 50-jährige Jubiläum von YES mit einer Reihe von Konzerten zu feiern. Dabei wurde die Show im natürlich ausverkauften Apollo Theater Manchester audiovisuell für die Nachwelt festgehalten.

Herausgekommen ist dabei sowohl ein Augen- als auch ein Ohrenschmaus. Die effektvolle Lightshow setzt sowohl die einzelnen Musiker und auch die einzelnen vorgetragenen Stücke wirkungsvoll in Szene. Natürlich ließe sich über die Setliste diskutieren - da dürfte jeder Anhänger der Prog-Rock-Legende so seine eigenen Präferenzen haben. Die Auswahl aus dem reichhaltigen Fundus darf hier aber durchaus als gelungen betrachtet werden.

Es fällt schwer, die musikalische Leistung der einzelnen Beteiligten hervorzuheben, denn was die alten Herren uns hier präsentieren ist phänomenal. Jon Anderson hat nichts von seiner einzigartigen Stimme verloren, und das mit 72 Jahren! Rick Wakeman thront gekleidet in einem majestätischen Umhang hinter einer - wie man es von ihm kennt - Keyboardarmada. Und Trevor Rabin erweist sich standesgemäß als Meister an der Gitarre. Nicht vergessen möchte ich hier Lee Pomeroy am Bass und Schlagzeuger Louis Molino III, die songdienlich auch einen hervorragenden Job machen. Hier steht eine Einheit auf der Bühne, die auch sichtlich Spaß hat bei dem was sie tut.

Für mich ist "50th Anniversary - Live At The Apollo" ein wundervolles Live-Dokument einer legendären Band, die zurecht Musikgeschichte geschrieben hat. Und mindestens eine der unterschiedlichen Ausgaben sollte sich jeder Liebhaber von zeitlos genialem Progressive Rock seiner Sammlung einverleiben. Denn neben der DVD und Blue-Ray gibt es noch ein 2CD- und eine 3-LPs-Ausgabe.