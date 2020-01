Under His Sway

Dunkle Athener wissen, wie es geht.

Wie gesagt, den Genrebegriff will ich nicht mehr so oft benutzen. Und gerade das Spielfeld des Black Metal bietet da große und neue Flächen an. Hätte ich gar nicht gedacht oder von mir selbst erwartet, hier große Spannungen zu finden. Aber die gibt es. Und es haben sich einige Bands mit ihren (im weitesten Sinne) schwarzmetallenene Elementen angeboten, oft und öfters gehört zu werden.

Hier: Griechisches Quintett, unauffällig bisher, mit einer Dreistück-Kleinplatte, die aber sehr fesselnd ist. Einstieg in das Tun von YOTH IRIA könnte 'Sid Ed Djinn' sein, der mit einem typisch kryptisch-blutigen Clip auf der derzeit größten Videoplattform des dunklen Globus zu finden ist. Gibt sich das Stück zunächst noch als festsitzender Sludge, mutiert es unter Wehgeschrei der Waldsirenen nach und nach zu einem unaufhaltsam vorwärts drängenden Auftritt, der dauerhaft sehr einnehmend wirkt. Dabei hat sich 'Under His Sway' auch schon mit ähnlichen Mitteln ins Gehör gestohlen. Schick auch hier wieder die Gesänge und Chöre, die permanent im Hintergrund des kraftvollen Rockers umherschweifen.

'Visions Of The Dead Lovers' ist das dritte Stück der Griechen auf diesem Kurzeinblick in ihr Können. Der hat richtig schlechte Laune und miest sich grimmit durch seine vier Minuten, ist aber dementsprechend auch ein gelungenes Schnellmetalstück. Ich habe rundherum betrachtet, große Lust auf mehr Material dieser Athener Band bekommen und werde YOTH IRIA im trüben Auge behalten. Und zunächst hier wärmstens empfehlen.