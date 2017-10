Brutal und mächtig - und extrem weiterentwickelt!

YOUR CHANCE TO DIE ist kürzlich nur knapp einem totalen Zusammenbruch entgangen; das Line-up war ohnehin nie stabil, doch die signifikanten Wechsel nach dem Release von "The American Dream" ließen Befürchtungen aufkommen, die Truppe könne sich nur noch schwerlich rehabilitieren. Doch genau der umgekehrte Fall ist eingetreten: Die Herrschaften aus South Carolina haben sich effizient verstärkt, mit Som Pluijmers eine neue unterstützende Kraft für die Vocals gewonnen und beim Songwriting Wege eingeschlagen, die man dem seinerzeit noch etwas plumpen Metalcore-Gehversuch vielleicht empfohlen, deren Umsetzung aber nicht für möglich gehalten werden. Doch siehe da: YOUR CHANCE TO DIE hat die Gelegenheit genutzt, auch musikalisch einen Rundumschlag zu starten - und auf den folgt mit "Ex Nihilo" das mit Abstand beste Album in zehn Jahren Bandexistenz!

Vom Sound der älteren Tage ist nämlich nur noch in einzelnen Ansätzen etwas zu spüren. YOUR CHANCE TO DIE hat die Prioritäten in den technischen Sektor verschoben und sich verstärkt den Death-Metal-Einflüssen gestellt, mit denen die Band schon seit einiger Zeit, aber bislang eben noch nicht so konsequent gearbeitet hat. Auch eine Spur von Djent ist Teil der neuen Platte und verschafft sich schon in den ersten Takten von "Ex Nihilo" Luft, wo die Band mit progressiven Arrangements arbeitet und die Blasts eine ganze Nummer anspruchsvoller gestaltet als bisher. Die Folge sind herausragende Brachiallehrstunden wie 'End Of Siege' und 'Feeders', die das gesamte bis dato veröffentlichte Material locker in den Schatten stellen. Doch das letzte Wort ist hier längst noch nicht gesprochen, so dass melodische Nummern wie 'Skinwalkers' und 'Omega' weitere Glanzpunkte setzen können und nachhaltig demonstrieren, welchen großen Entwicklungsschritt die Band gemacht hat.

"Ex Nihilo" ist handwerklich präzise, musikalisch erstklassig und auf eine sehr angenehme Art und Weise unberechenbar bis zur letzten Note. Wer YOUR CHANCE TO DIE als standesgemäße, stiltreue Metalcore-Combo im Gedächtnis und somit auch schon einen Stempel gesetzt hat, sollte jetzt noch einmal umdenken. Mit den acht neuen Stücken erlebt das reformierte Gefüge einen Befreiungsschlag, der sich gewaschen hat!

Anspieltipps: Skinwalkers, Omega, Feeders